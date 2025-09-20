Tlak na výstavbu bateriových center zvyšuje riziko obřích požárů, varují experti

  9:00
S postupným přechodem na obnovitelné zdroje souvisí i potřeba skladování energií. K tomu po celém světě slouží speciální bateriová úložiště, která přicházejí na řadu ve chvíli, kdy slunce nesvítí a vítr nefouká. Experti ale čím dál častěji upozorňují na rizika, která s nimi souvisí. Hlavně na možné požáry.

Loni na podzim uvedla společnost C-energy do provozu největší bateriové úložiště v Česku. Nachází se v Plané nad Lužnicí. Podobné zařízení by firma ráda vybudovala i v Havlíčkově Brodě. | foto: C-energy

Bateriová úložiště se čím dál častěji shlukují do větších center. Pokud ale dojde k jejich poškození nebo přehřátí, začnou produkovat teplo, uvolňovat hořlavé plyny a následně roste i riziko nebezpečné exploze, píše BBC.

Zkušenosti z minulosti ukazují, že oheň se v případě přítomnosti většího počtu lithium-iontových baterií šíří velmi rychle. V roce 2020 jeden z požárů bateriových center v britském Liverpoolu likvidovali tamní hasiči dokonce 59 hodin. Na počátku roku 2025 v Kalifornii zase požár jednoho z největších bateriových center na světě zapříčinil uzavření místní dálnice a vynutil si evakuaci 1 500 obyvatel.

Bateriová úložiště jako pojistka proti blackoutu. Spojené státy mají náskok

Závažné jsou důsledky těchto nehod také na životní prostředí. Kvůli ohni se totiž do ovzduší či do vody uvolňují toxické látky, které jsou pro lidské zdraví nebezpečné. I přes tyto neduhy se ale s úložišti do budoucna počítá dál. Podle expertů k nim totiž zatím chybí cenově dostupné a zároveň realizovatelné alternativy.

Úložiště se v Evropě zdesetinásobí

Bateriová úložiště se postupně stávají běžnou součástí moderní energetické infrastruktury, což čísla za poslední roky jenom potvrzují. Třeba v případě Evropské unie se jen loni instalovalo 1,9 GWh nových bateriových úložišť a podle odborníků budou tato čísla do budoucna dál růst.

Odhady společnosti SolarPower Europe naznačují, že počet bateriových úložišť na území Evropy by se měl do roku 2030 zdesetinásobit, a to konkrétně z dnešních 75 na budoucích 750 GWh. Pokud by se bateriová úložiště nepodařilo do praxe více zapojovat, byl by efektivní přechod z fosilních zdrojů na ty obnovitelné za současných podmínek skoro nemožný.

Česko čeká boom bateriových úložišť, pozor na vidinu snadného zisku, varuje asociace

Třeba ve Spojených státech se ale někteří vůči těmto bateriovým centrům bouří. „Nedává absolutně smysl, proč se tato zařízení umisťují tam, kde lidé žijí. Některé jsou dokonce vedle čerpacích stanic,“ říká pro BBC Robert Holden, který působí v pozici radního v jedné ze čtvrtí amerického města New York.

Na výběr nemáme, říkají vědci

Alternativy ke klasickým lithium-iontovým bateriím sice jsou, v praxi ale zatím nejsou příliš rozšířené, a to mimo jiné i kvůli vyšší ceně. Britský profesor Robert Dryfe upozorňuje kupříkladu na kryogenní úložiště nebo na vodní přečerpávací elektrárny. Zároveň ale doplňuje, že využití těchto technologií je v praxi jen velmi okrajové. „Zatím nemáme na výběr,“ doplňuje vědecký pracovník.

Uchovají energii ze slunce. Bateriová úložiště více pronikají i na západ Čech

Nadějí jsou tak alespoň automatické hasicí systémy, které by se do velkých bateriových center měly do budoucna mnohem více zavádět. Velké země včetně Spojených států, Velké Británie, Austrálie či Číny mají rovněž pracovat na aktualizovaných technických normách a dalších pravidlech vedoucích ke zvýšení bezpečnosti, uzavírá BBC.

20. září 2025

