Financovali vývoj, teď mají licenci. Lamborghini vyzkouší revoluční baterie

Výzkum na Massachusettském technologickém institutu (MIT) si dal za cíl najít náhradu kobaltu a niklu, které se používají v tradičních lithium-iontových bateriích. Zaměřili se na organické materiály a hledali takové, které by měly požadované vlastnosti a bylo by možné je vyrábět s podstatně nižšími náklady. Výzkum, který běží již šest let, vyústil v nalezení nového organického materiálu, který se skládá z mnoha vrstev bis-tetraaminobenzochinonu (TAQ). Jde o relativně malé molekuly o třech benzenových jádrech, které však dokáží vytvářet plošné struktury podobné grafitu. Mají všechny vlastnosti, aby mohly fungovat jako katoda – a na rozdíl od dříve zkoušených organických náhrad metalických katod se nerozpouštějí v elektrolytu.

Testy ukazují, že baterie s organickou katodou TAQ mají vlastnosti srovnatelné s bateriemi s tradiční katodou – ale snášejí výrazně rychlejší nabíjení. To je pro použití v supersportovním elektromobilu důležité, protože takové vozy si nepořizují lidé proto, aby trávili čas na nabíječkách. Rychlejší nabíjení navíc umožní používat menší a lehčí baterie, což je pro supersport klíčové.

Právě s vidinou možného využití ve svých vozech se společnost Lamborghini podílela na financování výzkumu MIT. Server TechRadar, který o výsledcích výzkumu MIT informoval, upozorňuje, že Lamborghini je součástí koncernu Volkswagen. Ten může svou supersportovní značku využít k testování nových baterií – a v případě úspěchu je začít využívat ve svých masově vyráběných modelech.