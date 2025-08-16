V Evropě bují nový byznys. Vydělávání na bateriích a záporných cenách elektřiny

Mnozí obchodníci a analytici v posledních týdnech řeší, jak jejich firmy mohou vydělat na novém fenoménu evropské energetiky. Na záporných cenách elektřiny, které jsou výsledkem rostoucího zastoupení obnovitelných zdrojů v evropském energetickém mixu. Odpovědí jsou investice do velkokapacitních baterií, ve kterých se vyrobená elektrická energie skladuje.
Ještě před pár lety platilo, že mnohé firmy vydělávaly nemalé sumy na přepravě ropy, zemního plynu i dalších fosilních paliv. V době zelenání evropské energetické soustavy se ale jejich pozornost čím dál více obrací k nákupu, skladování i zpětnému prodeji elektřiny, píše agentura Bloomberg.

Do byznysu s velkokapacitními bateriemi v posledních letech vstoupily mimo jiné společnosti Vitol Group, Trafigura Group nebo Castleton Commodities. Vypořádat se přitom musí s extrémní cenovou volatilitou. V jednu chvíli je cena elektřiny v Evropě zvlášť během letních měsíců kvůli značné výrobě mnohdy záporná, už o pár hodin později ale výrazně roste.

V Evropě se s bateriemi počítá

Tyto firmy tak sází na to, že kapacita bateriových úložišť v Evropě má podle dosavadních plánů do roku 2030 vzrůst až sedminásobně, jak vyplývá z aktuálních dat Mezinárodní energetické agentury.

„U ropy nevidíte, že by cena několikrát týdně dramaticky skákala nahoru i dolů. U elektřiny to ale možné je,“ říká pro Bloomberg analytik Arie Pilo, který má ve společnosti Castleton Commodities na starosti řízení oddělení investic.

Ačkoliv se Evropě v posledních letech povedlo výrazně zvýšit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, bateriová realita je jiná. I proto firmy jako Castleton Commodities věří, že právě investice do velkokapacitních baterií jsou rozumným a poměrně rychlým způsobem, jak podnik může vydělat na extrémní cenové volatilitě.

V posledních letech společnosti Castleton Commodities zakoupila četné bateriové kapacity ve Velké Británii, Nizozemsku a Německu. Firma získala také podíly v několika dalších firmách, které se na investice do bateriových kapacit zaměřují. Do roku 2027 plánuje směrem k dalším bateriím investovat dalších minimálně 600 milionů dolarů do projektů o potenciálu až 10 gigawattů.

Náklady na nové bateriové kapacity klesají

Podobné plány ale mají i další. Společnost Vitol Group chce v Německu vybudovat baterie o kapacitě 500 MW za 450 milionů eur, Trafigura pak stojí za investicemi v Belgii a Finsku. Další hráči se ve stejnou chvíli zaměřují na obchodování s elektřinou uloženou v bateriích, které sami nevlastní. Firmy mohou těžit i z toho, že náklady na nové bateriové kapacity v poslední době klesají. Za poslední dva roky dokonce až o polovinu.

Prudký rozvoj solárních a větrných kapacit každopádně způsobuje občasné přetěžování přenosových soustav. Pokud jsou totiž výrobní kapacity výraznější než poptávka po nich, musí se výroba z obnovitelných zdrojů omezovat, aby nedošlo k ohrožení stability sítě. Odborníci totiž říkají, že bateriové kapacity jsou zásadní i pro energetickou bezpečnost, což letos potvrdily také výpadky elektřiny ve Španělsku a Portugalsku.

Na druhé straně platí, že když podmínky pro výrobu elektřiny ze slunce či větru nejsou optimální, přichází na scénu špinavé fosilní zdroje. Baterie však mohou využití uhelných či plynových elektráren redukovat. Elektřinu totiž zvládnou do sítě dodat právě ve chvíli, kdy poptávka převyšuje nabídku, uzavírá Bloomberg.

