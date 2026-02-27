Společnost v pátek uvedla, že letos počítá s upraveným provozním ziskem mezi 6,2 až 7 miliardami eur. Loni činil 6,6 miliardy eur. Výhled tak naznačuje spíše stagnaci než návrat k růstu.
„Tento rok bude pro náš obor dalším přechodným obdobím s výraznými protivětry,“ uvedl pro Bloomberg generální ředitel Markus Kamieth. Oživení trhu by podle něj mohlo přijít až v pozdější části roku 2026.
Úspory i propouštění
BASF zvyšuje cíl ročních úspor na 2,3 miliardy eur do konce letošního roku z původních 2,1 miliardy eur. Firma zároveň pokračuje ve snižování zadlužení a omezuje výdaje.
Součástí úspor budou i další škrty pracovních míst. Výrazné snížení počtu zaměstnanců plánuje podnik ve své interní IT divizi, která má přibližně 8 500 pracovníků. Odbory kvůli plánovaným škrtům svolaly protesty v Berlíně. Redukce přichází v době, kdy firma buduje nové IT centrum v Indii.
BASF už v minulosti propouštěl například v Ludwigshafenu, kde se nachází největší integrovaný chemický areál na světě.
Přebytek kapacit a slabá poptávka
Evropský chemický sektor čelí dlouhodobému tlaku kvůli nadbytku kapacit a slabé poptávce. Zatímco v Číně se podle vedení firmy situace v prvním čtvrtletí vyvíjela pozitivně, v ostatních regionech zůstává objem výroby slabý.
Akcie BASF v posledních měsících posílily kvůli nadějím na širší ekonomické oživení a mírnější emisní pravidla v Evropě. Za poslední rok jsou přibližně dvě procenta v plusu, stále však zůstávají téměř 50 procent pod maximem z roku 2017.
Největší chemická společnost v Evropě pokračuje i v přeskupování portfolia. Oddělila divizi nátěrových hmot a plánuje uvést na burzu svou zemědělskou divizi. Ta by měla být na vstup na trh připravena už příští rok.
Tento týden BASF oznámil také prodej 4 400 bytů, které vlastní. Cílem je posílit rozvahu a soustředit se na hlavní podnikání. Místní odbory však krok přirovnaly k prodeji rodinného stříbra, uzavírá Bloomberg.