Čočku za mandarinky. Rusko kvůli uvaleným sankcím barteruje s Pákistánem

Sankce uvalené ze strany západních států Rusku do velké míry znemožňují provádění mezinárodních plateb. Komplikace to je i pro řadu tamních firem obchodujících se zahraničím. I proto některé z nich již přistoupily k barterovému obchodu. Příkladem je ruský podnik Astarta-Agrotrading, který bude do Pákistánu dodávat cizrnu a čočku výměnou za rýži, brambory a mandarinky.