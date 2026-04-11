Barron Trump jde na trh s nealkoholickým nápojem, k mání bude v květnu

Jan Dvořák
  17:00
Nejmladší syn amerického prezidenta Barron Trump vstoupil do světa byznysu nealkoholických nápojů. Podle veřejně dostupných dokumentů je uveden jako člen představenstva společnosti SOLLOS Yerba Mate, která nyní odhalila své první produkty. Její stejnojmenný nápoj se má na trh dostat letos v květnu.

V nedávném příspěvku značka SOLLOS Yerba Mate představila první dvě příchutě tohoto nápoje. „Představujeme naše 12balení: Ananas + Kokos,“ napsala značka v příspěvku na LinkedIn. „Na trh se dostane v květnu 2026,“ napsal web časopisu People.

Donald Trump a Barron Trump (18. ledna 2024)
Snímek z pohřbu matky Melanie Trumpové. Uprostřed Barron Trump (18. ledna 2024)
Donald Trump a Barron Trump (18. ledna 2024)
Donald Trump, Melania Trumpová a Barron Trump (Washington, 27. srpna 2020)
23 fotografií

Na videu k tomuto příspěvku je vidět dvanáctibalení nápoje yerba maté – hořkého bylinného čaje z Jižní Ameriky, který se v poslední době v USA stal populární jako kofeinová alternativa ke kávě – položené na bílém surfovém prkně plovoucím na vodě.

Yerba maté je tradiční čaj s obsahem kofeinu pocházející z Jižní Ameriky, který se vyrábí ze stejnojmenné rostliny. V posledních letech jeho popularita v USA roste, známá je především značka Guayaki, jejíž výrobky lze najít ve velkých amerických obchodních řetězcích.

V jednom z příspěvků na sociálních sítích společnost SOLLOS odhalila význam svého názvu: „Vyrůstali jsme na jihu Floridy a náš životní styl formovala možnost trávit čas venku po celý rok. Tato zkušenost nás vedla k vytvoření nápoje, který má doplňovat život ve ‚Slunečním státě‘,“ stálo v postu.

Samotný název nápoje pak pochází ze španělského slova pro slunce, „sol“, a podle příspěvku symbolizuje „východ slunce a začátek dne“. Druhá část názvu, „los“, má představovat naopak západ slunce na konci dne, protože „los“ je obrácenou formou slova „sol“.

Podle dokumentů, které prozkoumaly regulační orgány, společnost získala prostřednictvím soukromého úpisu kapitál ve výši jednoho milionu dolarů. Podle zprávy deníku The Independent se sídlo společnosti nachází v Palm Beach, nedaleko sídla Trumpovy rodiny Mar-a-Lago.

S láskou k penězům

Podle veřejných záznamů ve státech Florida a Delaware je dvacetiletý syn prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové na začátku tohoto roku oficiálně zapsán jako jeden z pěti členů představenstva této společnosti se sídlem v Palm Beach na Floridě.

Barron Trump strávil velkou část léta 2025, po absolvování prvního ročníku na Stern School of Business při New York University, přípravou podnikatelského plánu. „Barron se aktivně věnuje svým vlastním finančním záležitostem a tráví čas s lidmi, s nimiž v této oblasti spolupracuje,“ sdělil časopisu People.

Mnohé i tak překvapilo, že rozhodl pustit se do oblasti gastronomie, vzhledem k tomu, že dříve projevoval zájem o nemovitosti. „Barron zdědil po otci zájem o vydělávání peněz a budování si jména a je na dobré cestě stát se podnikatelem,“ sdělil v březnu časopisu People zdroj z jeho okolí.

Tento projekt představuje jeho první významný krok v odvětví spotřebního zboží. Již v roce 2024 založil realitní společnost, která však během několika měsíců ukončila činnost. Je také spojován s kryptoměnovým projektem World Liberty Financial.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.