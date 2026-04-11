V nedávném příspěvku značka SOLLOS Yerba Mate představila první dvě příchutě tohoto nápoje. „Představujeme naše 12balení: Ananas + Kokos,“ napsala značka v příspěvku na LinkedIn. „Na trh se dostane v květnu 2026,“ napsal web časopisu People.
Na videu k tomuto příspěvku je vidět dvanáctibalení nápoje yerba maté – hořkého bylinného čaje z Jižní Ameriky, který se v poslední době v USA stal populární jako kofeinová alternativa ke kávě – položené na bílém surfovém prkně plovoucím na vodě.
Introducing our 12-pack: Pineapple + Coconut— SOLLOS (@SOLLOSyerbamate) April 1, 2026
Launching May 2026
Yerba maté je tradiční čaj s obsahem kofeinu pocházející z Jižní Ameriky, který se vyrábí ze stejnojmenné rostliny. V posledních letech jeho popularita v USA roste, známá je především značka Guayaki, jejíž výrobky lze najít ve velkých amerických obchodních řetězcích.
V jednom z příspěvků na sociálních sítích společnost SOLLOS odhalila význam svého názvu: „Vyrůstali jsme na jihu Floridy a náš životní styl formovala možnost trávit čas venku po celý rok. Tato zkušenost nás vedla k vytvoření nápoje, který má doplňovat život ve ‚Slunečním státě‘,“ stálo v postu.
Samotný název nápoje pak pochází ze španělského slova pro slunce, „sol“, a podle příspěvku symbolizuje „východ slunce a začátek dne“. Druhá část názvu, „los“, má představovat naopak západ slunce na konci dne, protože „los“ je obrácenou formou slova „sol“.
Podle dokumentů, které prozkoumaly regulační orgány, společnost získala prostřednictvím soukromého úpisu kapitál ve výši jednoho milionu dolarů. Podle zprávy deníku The Independent se sídlo společnosti nachází v Palm Beach, nedaleko sídla Trumpovy rodiny Mar-a-Lago.
S láskou k penězům
Podle veřejných záznamů ve státech Florida a Delaware je dvacetiletý syn prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové na začátku tohoto roku oficiálně zapsán jako jeden z pěti členů představenstva této společnosti se sídlem v Palm Beach na Floridě.
Barron Trump strávil velkou část léta 2025, po absolvování prvního ročníku na Stern School of Business při New York University, přípravou podnikatelského plánu. „Barron se aktivně věnuje svým vlastním finančním záležitostem a tráví čas s lidmi, s nimiž v této oblasti spolupracuje,“ sdělil časopisu People.
Mnohé i tak překvapilo, že rozhodl pustit se do oblasti gastronomie, vzhledem k tomu, že dříve projevoval zájem o nemovitosti. „Barron zdědil po otci zájem o vydělávání peněz a budování si jména a je na dobré cestě stát se podnikatelem,“ sdělil v březnu časopisu People zdroj z jeho okolí.
Tento projekt představuje jeho první významný krok v odvětví spotřebního zboží. Již v roce 2024 založil realitní společnost, která však během několika měsíců ukončila činnost. Je také spojován s kryptoměnovým projektem World Liberty Financial.