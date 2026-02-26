Katalánské úřady se potýkají se sílícími protesty proti přílivu turistů. Podle názoru místních zvyšují ceny bydlení, protože majitelům se více vyplatí krátkodobé pronájmy. Čtvrtina takto získaných prostředků tak má podle zákona pomáhat řešit bytovou krizi ve městě.
Regionální parlament Katalánska schválil zákon, který zdvojnásobuje daň pro hosty využívající krátkodobé pronájmy na maximálně 12,5 eura za noc. Do roku 2028 plánuje úplný zákaz krátkodobých pronájmů.
Hoteloví hosté budou od dubna platit maximálně deset až 15 eur za noc. Nyní odvádějí pět až 7,5 eura v závislosti na kategorii hotelu.
Podle 33leté italské zdravotní sestry Irene Verrazzové je Barcelona už nyní velmi drahá. Mladá žena pochybuje, že by se do ní chtěla znovu podívat. „Nemyslím si, že tento dodatečný výdaj je spravedlivý. Už teď vydělávají peníze na turistech, kteří utrácejí v obchodech, navštěvují jejich památky atd.,“ řekla agentuře Reuters.
Jednadvacetiletý student a místní obyvatel Ivan Liu si naopak myslí, že zvýšení je rozumné. Bytovou krizi ale podle něj stejně nevyřeší.
Druhé největší španělské město má necelé dva miliony obyvatel. Každoročně ho navštíví zhruba 15,8 milionu lidí.
Majitelům hotelů se nová daň nelíbí. Podle generálního ředitele barcelonského sdružení hoteliérů Manela Casalse by bylo lepší zvyšovat daň postupněji a sledovat její dopady, ale tento návrh zástupci města nevzali v úvahu. „Jednoho dne zabijí slepici, která snáší zlatá vejce,“ řekl Casals agentuře.