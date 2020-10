Konec opilých turistů a stánků se suvenýry. Barcelona chce město vrátit místním

Po koronavirové pandemii, která značně snížila počet turistů v Barceloně, chce město vybudovat lepší veřejný prostor pro své obyvatele. Právě ulice La Rambla bude jednou z prvních, které se rekonstrukce dotkne. Informaci přinesl britský list The Guardian.



„Krize odhalila, jak je špatně zakládat vše na jednom ekonomickém sektoru, což byl pro nás konkrétně turistický ruch. La Rambla byla dlouhodobě turistickým lákadlem a běžní občané tam zavítali jen velmi zřídka. Chceme teď ulici vrátit život a dát na ní prostor místním,” říká Jordi Rabassa, člen rady pro nejstarší a nejnavštěvovanější část města Ciutat Vella.

Cestovní ruch představoval až 15 procent HDP Barcelony a právě nejstarší část Ciutat Vella je na turistech závislá. Od březnového lockdownu v historickém centru mnoho podniků zkrachovalo a v jindy rušném městě se teď v opuštěných kavárnách množí cedule s nápisem „K pronájmu“.

Barceloňané od politiků přes soukromé investory až po stánkaře se shodují na tom, že způsob, jakým město v minulosti těžilo z turistů byl velmi krátkozraký. K oživení historického centra má ale pomoci kultura, která přiláká do turisticky populárních míst i místní.

„Pokud chceme aby se Barceloňané vrátili do centra, musíme jim nabídnou něco, co je bude zajímat a bude se jim to líbit. Chceme proto na La Rambla pořádat kulturní akce všeho druhu. Od opery až po populární hudbu,” říká Fermil Villar, který je prezidentem asociace Friends of La Rambla.

Ačkoliv v dobách pandemie je právě kultura výrazně oslabena, opuštěná La Rambla bez turistů ukázala, že tato ulice je především sídlem tří divadel, opery, muzea umění a fotografie, hudebních sálů a sídla katalánského ministerstva kultury. I přesto, že jsou divadelní a koncertní sály momentálně v útlumu, město doufá, že jakmile to půjde, na slavnou ulici zavítají právě místní obyvatelé.

Kromě nákladné rekonstrukce divadla Teatre Principa čeká bulvár i rozšíření chodníků, propojení ulice s ostatními částmi starého města a vybudování zelené plochy. Zda se ale celá rekonstrukce zvládne zrealizovat, závisí především na financích. Koronavirem oslabené Španělsko totiž možná peníze bude potřebovat jinde a odhadovaných 400 tisíc eur nutných k provedení první fáze rekonstrukce tak možná nebude k dispozici.

Více místních a méně alkoholu

Před pandemii se po slavném bulváru La Rambla ročně prošlo zhruba sto milionů lidí. Podle Villara je proto nutné si uvědomit, že tato ulice znamená především obrovské peníze pro město. „Musíme brát v potaz, kdo tam peníze utrácí. Zahraniční skupinka, která si do Barcelony zajela na rozlučku se svobodou a utrácí za předražená piva městu sice vydělá, ale obecně to není ten typ turismu, na který bychom do Barcelony chtěli lákat,” říká Villar.

Jaký typ turistů do Barcelony přijede, závisí podle Vilara i na tom, jak bude regulovaný prodej omamných látek. „Nechceme skončit jako Tijuana. Musíme si dát pozor na prodej alkoholu, drog a nabízení sexuálních služeb. Chceme ohleduplné turisty, kteří nechají místní v klidu žít. Jestli se někdy na TripAdvisoru objeví komentář, že Barcelona je nudná, protože vám na ulici neprodají alkohol, budu to považovat za vítězství,” dodává.

S tím souhlasí i ředitel neziskovky Barcelona Global Mateu Hernández. „To, co se tu dělo před pandemií bylo nepřípustné. Teď máme jedinečnou příležitost ukázat, že město může kromě divokých večírků nabídnout i kulturu a krásné ulice, jako je právě La Rambla. Musíme se snažit splnit přání místním a nechat je v klidu žít. Zároveň pak přilákáme i takové turisty, kteří si budou spolu s obyvateli užívat město ve společné harmonii,” uzavírá podle listu The Guardian ředitel.