Stavitelé umístili na věž dolní část kříže, která měří 7,25 metru a váží 24 tun. Celý kříž bude podle agentury Europa Press po dokončení vysoký 17,5 metru.
Montáž kříže je další etapou výstavby chrámu, který navrhl architekt Antoni Gaudí. Stavba začala v roce 1882 a podle předchozích prohlášení nadace, která práce řídí, potrvá dalších zhruba deset let.
Sagrada Familia se dokončí v roce 2026, vášně budí plánované schodiště
Chrám ve výstavbě už je ale teď jednou z hlavních atrakcí Barcelony, metropole Katalánska. Loni stavbu navštívilo 4,83 milionu lidí, což bylo zhruba o tři procenta více než v roce 2023. Návštěvníci jsou klíčoví pro financování budování chrámu. Od nich vybrané peníze činily 97 procent příjmů nadace, která se stará o výstavbu. Společnost v loňském roce získala 133 milionů eur (3,2 miliardy Kč).
Nejvyšší chrámovou věží v Česku je hlavní věž plzeňské katedrály svatého Bartoloměje, která ční do výšky 102,3 metru.