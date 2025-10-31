Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr více než věž katedrály v německém Ulmu, která dosud rekord držela.
Barcelonský chrám Sagrada Família má nejvyšší kostelní věž na světě. (30. října...

Barcelonský chrám Sagrada Família má nejvyšší kostelní věž na světě. (30. října 2025) | foto: AP

Katedrála v Ulmu s výškou kostelní věže 161.53 m držela až donedávna rekord...
Letecký pohled na čtvrť Eixample a katedrálu Sagrada Familia, která se...
Sagrada Familia je dnes považována za jeden z divů moderního světa. (14. března...
Přibližně tak by měl po dokončení vypadat chrám Sagrada Familia v Barceloně,...
Stavitelé umístili na věž dolní část kříže, která měří 7,25 metru a váží 24 tun. Celý kříž bude podle agentury Europa Press po dokončení vysoký 17,5 metru.

Montáž kříže je další etapou výstavby chrámu, který navrhl architekt Antoni Gaudí. Stavba začala v roce 1882 a podle předchozích prohlášení nadace, která práce řídí, potrvá dalších zhruba deset let.

Sagrada Familia se dokončí v roce 2026, vášně budí plánované schodiště

Chrám ve výstavbě už je ale teď jednou z hlavních atrakcí Barcelony, metropole Katalánska. Loni stavbu navštívilo 4,83 milionu lidí, což bylo zhruba o tři procenta více než v roce 2023. Návštěvníci jsou klíčoví pro financování budování chrámu. Od nich vybrané peníze činily 97 procent příjmů nadace, která se stará o výstavbu. Společnost v loňském roce získala 133 milionů eur (3,2 miliardy Kč).

Nejvyšší chrámovou věží v Česku je hlavní věž plzeňské katedrály svatého Bartoloměje, která ční do výšky 102,3 metru.

