Vystoupí Ken ze stínu Barbie? Mohl by vstoupit do americké síně slávy

Oblíbený panáček byl světu poprvé představen v roce 1961. Ken stojí proti konkurentům, z nichž většina není v České republice skoro známá. Řadí se mezi ně bitevní loď Battleship, panenka Cabbage Patch Kids, série dětských herních knih Choose Your Own Adventure nebo třeba americké sběratelské baseballové kartičky. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Americká Národní síň slávy hráček v letošním roce slaví své pětadvacáté výročí. Její viceprezident Christopher Bensch každopádně říká, že letošní výběr je mimořádně silný.

„Letošní rok se sice nese ve znamení Barbie, je ale dost možné, že Ken se nakonec podělí o část její pozornosti a stane se součástí naší hračkové síně slávy,“ uvedl pro Bloomberg Christopher Bensch.

Panenka Barbie byla do síně slávy uvedena už v roce 1998. Na svého blízkého Kena tedy už čeká pětadvacet let. V loňském roce se do síně probojovala hra Lite-Brite nebo Masters of the Universe. Celkem už je součástí americké síně slávy celkem 80 hraček.

Hračku do síně slávy může nominovat kdokoliv. Aby tam ale byla skutečně zařazena, musí být dlouholetou ikonou napříč generacemi. Měla by být také inovativní, měla by podporovat ve vzdělávéní nebo nějakým způsobem splňovat kritérium kreativity.

Letošní laureáti budou do síně slávy uvedeni 9. listopadu. Jejich konečný výběr má na starosti dvaadvacetičlenná odborná komise i veřejnost. Každý člen komise bude hlasovat pro své tři favority a veřejnost může o svých třech oblíbencích hlasovat do 20. září.