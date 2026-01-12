Autismus ovlivňuje, jak lidé vnímají společnost i jakým způsobem s ní komunikují. Ačkoli se charakteristiky autismu u různých jedinců liší, podle Světové zdravotnické organizace je autistické více než jedno dítě ze sta.
Autistická Barbie vytvořená ve spolupráci s americkou charitativní organizací Autistic Self Advocacy Network má představovat některé způsoby, jakými děti s autismem vnímají svět a jak s ním komunikují.
Oči panenky hledí mírně na stranu, což má odkazovat na skutečnost, že někteří autisté se vyhýbají přímému očnímu kontaktu. Barbie má plně ohebné lokty a zápěstí, což umožňuje opakované fyzické pohyby, jako je například mávání rukama, které některým lidem s autismem pomáhají zpracovávat smyslové informace nebo vyjadřovat emoce.
Na prstu má, jak jinak než růžový, fidget spinner. Jde o malou hračku ve tvaru vrtule, která pomáhá snižovat stres. Panenka má po ruce také růžová sluchátka s funkcí potlačení hluku, aby se vyhnula smyslové přetížení. Nezbytností panenčina inventáře je také tablet s tlačítky pro alternativní komunikaci, což jí pomáhá zvládat každodenní komunikaci, píše list The Guardian.
Oblečená je panenka do volných fialových šatů s krátkým rukávem a splývavou sukní, která minimalizuje kontakt látky s kůží. Outfit doplňují boty bez podpatku, které zajišťují stabilitu a snadný pohyb.
Autismus není jen jeden
„Barbie se vždy snažila odrážet svět, který děti vidí. Jsme hrdí na to, že představujeme naši první autistickou Barbie,“ uvedla Jamie Cygielmanová, která šéfuje sekci panenek ve společnosti Mattel.
Během celého procesu navrhování firma spolupracovala s komunitou lidí s autismem. „Vždy jsme měli na paměti, že autismus prožívá každý jedinec jinak a není vždy viditelný. Prvky této panenky odrážejí to, jak někteří lidé s autismem mohou prožívat a vyjadřovat svět, a doufáme, že díky spolupráci s vlivnými osobnostmi v rámci komunity bude Barbie i nadále představovat širší škálu autentických zkušeností,“ vysvětlila dále Cygielmanová.
„Teoreticky lze jakoukoli Barbie přetvořit na autistickou, protože autismus nereprezentuje jeden vzhled. Barbie je ale ikonická hračka, takže doufáme, že mnoho autistických dětí bude hrdých, když uvidí některé ze svých zkušeností odrážející se v této nové panence,“ míní Jolanta Lasotaová, výkonná ředitelka organizace Ambitious about Autism.
První panenky Barbie se objevily už v roce 1959, ale až do roku 2019 neexistovaly žádné s jakýmkoli postižením. Nyní jsou k dispozici slepé panenky, panenky Barbie na invalidním vozíku, s Downovým syndromem, protetickými končetinami či naslouchátky. K sehnání je i Ken s protetickou nohou.
Cenu nové panenky společnost Mattel na svém webu zatím neuvádí. Pro představu, například panenka s Downovým syndromem stojí kolem 380 korun a je k dostání i v Česku.