Barbados jako vzor. Země přišla s dluhopisem, který chrání před pandemií

Barbados se stal první zemí na světě, která se takový dluhopis rozhodla realizovat. Experti očekávají, že podobný krok už brzy učiní i desítky dalších zemí, které s pandemií nemoci covid-19 v poslední době bojovaly. Zvláštní zájem by měly být ty státy, jejichž ekonomiky jsou do velké míry závislé na cestovním ruchu. Informovala o tom agentura Reuters.

Barbadoský dluhopis s pandemickou doložkou má nastavenou splatnost na patnáct let. Jeho výplatu ale Barbados může kvůli případné pandemii pozastavit až na dva roky. K takovému kroku se mohou na Barbadosu uchýlit hned dvakrát během celé doby jeho splatnosti.

Předsedkyně barbadoské vlády Mia Mottleyová se domnívá, že pokud by tato možnost byla dostupná už v roce 2020, mohly mnohé země po celém světě snadno předejít obrovským finančním otřesům. „Státy by nečelily takové dluhové krizi,“ řekla agentuře Reuters.

Barbadoský dluhopis však umožňuje podobné pozastavení výplaty dluhopisu i pro nejrůznější přírodní katastrofy. Mezi ty se řadí třeba tropické bouře, zemětřesení nebo záplavy. Barbados tak konstrukci svého dluhopisu do velké míry odkoukal od Grenady, která s něčím podobným přišla už v roce 2015. Prvek pandemie je však v kontextu celého světa naprosto jedinečný.

Aby mohlo dojít k pozastavení splatnosti barbadoského dluhopisu, musela by Světová zdravotnická organice WHO pandemii formálně vyhlásit a Barbados by zároveň musel značnou část veřejných zdrojů právě na boj s pandemií přesměrovat.

Velký milník

Experti na dluhové a bankovní instrumenty se domnívají, že barbadoský dluhopis je velkým milníkem pro celý svět. „Je to taková vakcína pro státní dluh,“ řekl pro Reuters Sui-Jim Ho ze společnosti Cleary Gottlieb.

Nové barbadoské dluhopisy zároveň mají i ekologický rys. Díky úvěrovým zárukám organizace The Nature Conservancy a společnosti American Development Bank si Barbados totiž může nyní půjčovat na trzích mnohem levněji, a tak ušetří miliony dolarů. Tyto peníze má Barbados použít na ochranu a obnovu Karibského moře.

Barbadoská premiérka Mottleyová odhaduje, že moře kolem Barbadosu je až 430krát větší než jeho pevnina. Křišťálově čistá voda je podle ní zásadní i pro cestovní ruch, který tvoří více než 40 procent národního HDP.

„Doufáme, že ostatní státy budou Barbados už brzy následovat,“ řekl generální ředitel společnosti TNC Slav Gatchev s ohledem na ekologické rysy nové formy dluhopisu.