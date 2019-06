Párty pro abstinenty. Ve světových metropolích vznikají střízlivé bary

Na první pohled se brooklynský bar Getaway neliší od klasických barů v jeho okolí. Ve večerních hodinách, po tom, co bar otevře, zde barman připravuje koktejly v shakeru a lidé klábosí se skleničkami v rukou v tlumeném světle. Je tu však zásadní rozdíl. Ať toho vypijí kolik chtějí, nejsou opilí.

Getaway je součástí globálně rostoucí vlny „střízlivých“ nočních klubů zaměřujících se na lidi, kteří se chtějí po večerech bavit, avšak bez alkoholu, informuje server CNN.

„Mnoho lidí má pocit, že mohou jít buď pít alkohol do baru nebo zůstat doma. Pokud tu jsou jen tyto dvě možnosti, něco je špatně,“ říká Jen Batchelorová, výkonná ředitelka společnosti Kin Euphorics, která nabízí alternativní nealkoholický nápoj High Rhode. Další novinku chce společnost uvést tento měsíc.



Firma se snaží reagovat na současný trend, kdy lidé dbají na svůj životní styl. S tím souvisí i omezování cukru či alkoholu. A není jediná. V Portlandu mohou abstinenti zavítat do Vena’s Fizz House, v Londýně do tří poboček veganského baru Redemption či do dublinské hospody The Virgin Mary.

Myšlenka otevřít střízlivý bar Getaway napadla Sama Thonise a Reginu Delleaovou před třemi lety, když hledali místo, kde by se ve městě pobavili s Thonisovým bratrem, který je abstinent. „Jenže v New Yorku nebylo mnoho možností, jak trávit noční život, aniž by se netočil kolem alkoholu,“ vysvětluje Thonis.

Letos v dubnu zrealizovali Thonis a Delleaová svou myšlenku a otevřeli bar, který netoleruje ani malé množství alkoholu. To znamená, že v něm pivní milovníci nenarazí ani na nealkoholické pivo, které většinou obsahuje přibližně 0,5 procenta alkoholu.

Stanice BBC však připomíná, že koncept není úplnou novinkou. Již v roce 1890 v anglickém městě Rawtenstall vznikl Fitzpatrick’s Temperance Bar, který dodnes nabízí například kořenové pivo z lopuchu či pampelišky.