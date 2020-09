Velké světové banky umožňovaly prát špinavé peníze, odhalují dokumenty

Jde převážně o hlášení bank o podezřelých aktivitách americkému úřadu FinCEN, který spadá pod ministerstvo financí USA a který potírá finanční kriminalitu. Některé z dokumentů se týkají i bank působících v Česku.

Podle záznamů profitovalo pět světových bank – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank a Bank of New York Mellon – z transakcí mocných světových hráčů i poté, co jim americké úřady udělily pokuty za to, že v minulosti nezarazily toky podezřelých peněz. V některých případech banky stále přesouvaly ilegální finance nehledě na to, že jim američtí činitelé hrozili trestním stíháním, pokud nepřestanou spolupracovat s mafiány, podvodníky a zkorumpovanými režimy.

Uniklá hlášení, která jako první obdržel zpravodajský server BuzzFeed News a sdílel je s dalšími novináři z 88 světových zemí, například odhalila, že banka HSBC umožnila podvodníkům přesouvat ukradené miliony po celém světě, a to i poté, co se od amerických vyšetřovatelů dozvěděla, že jde o podvod. Banka JPMorgan údajně umožnila jedné společnosti přesunout přes londýnský účet více než jednu miliardu dolarů, aniž věděla, kdo firmu vlastní. Banka později zjistila, že inkriminovaná společnost může patřit člověku, který je na seznamu amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) mezi deseti nejhledanějšími zločinci.

Pomoc pro Putinova muže

Jeden z nejbližších spolupracovníků ruského prezidenta Vladimira Putina zase podle těchto dokumentů použil londýnskou banku Barclays Bank k tomu, aby se vyhnul sankcím, které mu měly zabránit ve využívání finančních služeb na Západě. Část peněz použil na nákup uměleckých děl.

Centrální banka Spojených arabských emirátů zase nebrala zřetel na varování před místní firmou, která pomáhala Íránu vyhnout se sankcím. Deutsche Bank podle záznamů přesouvala peníze, které „pral“ organizovaný zločin, teroristé a obchodníci s drogami.

Mezi jmény zapletenými do podezřelých finančních transakcí figuruje podle investigativních novinářů ruský oligarcha Oleg Děripaska, nejbohatší africká žena Isabel Dos Santosová či bývalý manažer volební kampaně amerického prezidenta Paul Manafort. S tím jsou podle uniklých dokumentů spojovány mimo jiné platby provedené firmou Lucicle registrovanou na Kypru, která v minulosti obdržela platby za politické konzultace od strany bývalého prorusky orientovaného prezidenta Viktora Janukovyče.

„Je to poslední z řady úniků posledních pěti let, které odhalily tajné obchody, praní peněz a finanční kriminalitu,“ napsal server. „Tyto dokumenty jsou jedním z nejpřísněji střežených tajemství mezinárodního bankovního systému,“ dodal. Zdůraznil ale, že jde o hlášení podezřelého chování, ne však o důkaz protiprávního počínání.

Práce stovek novinářů

O souborech, které americká vláda považuje za přísně tajné, informoval i český server Investigace.cz, který se k dokumentům dostal v rámci globálního novinářského projektu ICIJ. Na něm spolupracovalo přes 400 novinářů z více než 80 zemí světa.

Některé podezřelé transakce plynuly i přes Českou republiku. ICIJ vybral soubor 250 transakcí, které buď začínaly, nebo končily v ČR a vedly přes čtyři americké banky, jež následně vydaly upozornění pro americké úřady. Podezřelé peníze obdržela či vyplatila například Československá obchodní banka, Česká spořitelna či PPF Banka. Transakce směřovaly zejména do jiných evropských zemí, ale také například do Austrálie, Singapuru, Číny, Kazachstánu či na Blízký východ.

Největší objem podezřelých financí převedla podle uniklých dokumentů Deutsche Bank, a to 1,3 z celkových dvou bilionů dolarů. Za ní se nachází banka JPMorgan, přes níž proteklo něco přes půl bilionu dolarů, následuje Standard Chartered se 166 miliardami. Podle ICIJ však uniklé dokumenty představují jen 0,02 procenta ze všech 12 milionů zpráv o podezřelých transakcích, které americký úřad FinCEN obdržel mezi lety 2011 a 2017.

BBC přirovnala únik dokumentů FinCEN k tzv. Panamským dokumentům, odhalujícím tajné účty politiků a podnikatelů v daňových rájích.

FinCEN na svém webu zveřejnil varování, že různá média mají v úmyslu vydat řadu článků založených na nezákonně zveřejňovaných hlášeních o podezřelých činnostech, jakož i dalších citlivých vládních dokumentech z nedávných let. „Neoprávněné vyzrazení je trestným činem, který může mít dopad na národní bezpečnost Spojených států, ovlivnit vyšetřování a ohrozit bezpečnost a zabezpečení institucí a jednotlivců,“ varoval FinCEN. Dodal, že věc postoupil ministerstvu spravedlnosti a generálnímu inspektorovi ministerstva financí.