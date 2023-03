Co bude dál s bankami v Americe i Evropě, popíše expert v Rozstřelu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Padlá kalifornská Silicon Valley Bank i newyorská Signature obsluhovaly podle odborníků poměrně specifický segment trhu a panika proto není na místě. Přesto akcie bank v Evropě i USA odepisují desítky procent. Jak moc je bankovní trh provázaný? A je za poklesem akcií reálný problém celého odvětví? I na to odpoví odborník v debatě s moderátorem Vladimírem Vokálem.

Pád Silicon Valley Bank navíc vzbudil obavy z problémů, do nichž by se mohly dostat začínající technologické společnosti. Co bude nová situace znamenat pro ně a kde si obstarají financování? I to se dozvíte v Rozstřelu ve středu od 12.30.