Banksy se dlouhé roky snažil zůstat v anonymitě. Britský deník The Mail on Sunday před téměř dvěma desítkami let po důkladném pátrání zveřejnil, že jméno umělce je Gunningham, Banksy si poté si podle agentury Reuters legálně změnil jméno na David Jones – jedno z nejběžnějších v Anglii, píše americký web The Wall Street Journal.
Společnost Pest Control, která stojí za Banksyho uměním a pravost jeho děl verifikuje, odmítla závěr agentury Reuters potvrdit či vyvrátit. Vydala pouze prohlášení, v němž se uvádí, že umělec se rozhodl k věci nevyjadřovat.
Reakce uměleckého světa na odhalení nejslavnějšího tvůrce street artu na sebe nenechala dlouho čekat. Podle mnohých zdrojů z uměleckého světa toto odhalení, místo aby podkopalo jakoukoli auru tajemství, může trhu naopak poskytnout tolik potřebný impuls. „Jen do toho, ať se o tobě ví,“ říká na adresu Banksyho sběratel umění Peter Brant.
Podle něj Banksyho nejasná identita vždy hrála proti němu. „Je těžké koupit dílo od někoho, kdo se tak usilovně snaží zůstat v anonymitě, protože tím vlastně kupujete jen lidovou tradici,“ říká Brant. Dodává, že je důležité vědět, kdo tito lidé jsou a jak se vyvíjejí.
O kulturních odkazech
Ceny Banksyho děl v posledních letech prožívají jízdu jako na horské dráze. Jeho dosavadním cenovým rekordem je prodej díla Love is in the Air z roku 2021 v aukční síni Sotheby’s za 25,4 milionu dolarů. Byl to obraz dívky natahující se po odlétávajícím červeném balonku.
Čtrnáct z Banksyho dvaceti nejdražších děl se prodalo v letech 2021 a 2022, částečně díky přílivu zájmu investorů do kryptoměn. Od té doby se podle aukční databáze Artdai na aukci neprodalo nic za více než deset milionů dolarů.
Umělci od Mika Winkelmanna, známějšího pod pseudonymem Beeple, až po předchůdce konceptuálního umění Marcela Duchampa, který vytvořil některá díla pod pseudonymem Rrose Sélavy, si při tvorbě často volí umělecká jména, ale trh má podle mnohých tendenci upřednostňovat jasnost. „Čím více informací mají sběratelé o umělcově osobním příběhu, tím větší jistotu mají při nákupu díla,“ podotýká Jean-Paul Engelen, ředitel newyorské galerie Acquavella Galleries.
I tak si však svět umění čas od času rád dopřeje trochu hravosti. Skutečnost, že si Banksy před lety zvolil běžné jméno David Jones, je mezi znalci umění přijímána velmi kladně. Už jen proto, že to bylo rodné jméno zpěváka Davida Bowieho. „Svět umění si takovýchto kulturních odkazů velmi cení,“ říká Engelen.
Je to rebel!
Není jasné, kolik děl Banksy přesně vytvořil. Obchodníci s uměním odhadují, že jich jsou tisíce. Podle umělecké databáze Artnet se jeho děl, včetně tisků, na aukcích prodalo téměř 9 000. Sběratelé jsou ochotni zaplatit vyšší cenu za jeho politicky laděná díla, jako je například obraz protestujícího, který místo bomby hází kytici květin, nebo za jeho přepracovaná díla, mezi něž patří například obraz Show Me the Monet s leknínovým jezírkem, na kterém plave odpad a oranžový dopravní kužel.
„Banksy se možná považuje za rebela, ale stal se součástí etablovaného uměleckého trhu, takže čím více se o jeho životě ví, tím lépe,“ tvrdí Engelen. Podle něj to nijak nesnižuje hodnotu jeho uměleckých počinů.
V posledních několika letech ceny Banksyho děl v souvislosti s celkovým poklesem trhu postupně klesaly. Dlouholetý obchodník s Banksyho díly Acoris Andipa říká, že před pěti lety prodával jiné, nepoškozené verze Dívky s balonkem až za 4 miliony dolarů. Před rokem se však díla ze stejné série prodávala za 600 000 dolarů. „Poptávka se od té doby mírně oživila a aktuální cena tohoto díla se na sekundárním trhu se pohybuje kolem 1 milionu dolarů,“ říká.
Dívka s balonkem
Banksyho zřejmě nejznámější dílo původně vzniklo jako graffiti v Londýně v roce 2002.
Umělec později vydal limitované edice sítotisků tohoto díla, jehož dnes na trhu existují desítky až stovky kusů.
V roce 2018 se na aukci Sotheby’s dílo proslavilo, když se konkrétní zarámovaný tisk v momentě dražby částečně skartoval skrytým mechanismem v rámu. Poté bylo přejmenováno na Love is in the Bin.
U Banksyho (a obecně grafiky) platí, že za „originál“ je považovaný autorizovaný tisk z limitované edice, ne nutně jediný kus.
Každý jednotlivý kus má svou hodnotu podle podpisu, stavu či provenience. Jeden kus může stát například čtyři miliony dolarů, zatímco jiný ze stejné série třeba jen 600 tisíc.
Odhalení Banksyho identity může mít vliv i na logistiku jeho uměleckých projektů. Anonymita byla účinným způsobem, jak se vyhnout zatčení ze strany úřadů, protože umělec často sprejoval na veřejné budovy a soukromé domy způsobem, který mohl být vykládán jako vandalismus, uvedl Andipa.
V loňském roce vytvořil na historické budově londýnského Královského soudního dvora obraz, na kterém je znázorněn demonstrant ležící na zemi a držící v rukou ceduli pokrytou krvavými skvrnami, zatímco nad ním stojí soudce v paruce a mává kladívkem jako zbraní. Dílo bylo později odstraněno.
Banksyho schopnost svobodně tvořit, aniž by byl úřady trestán jako vandal, by mohla být nyní v ohrožení, jelikož je nyní rozpoznatelný jako Gunningham nebo Jones. Sběratelé včetně Branta tak budou nyní pozorně sledovat, co Banksy dokáže vytvořit příště, což může také ovlivnit aukční ceny umělcových děl. „Pokud bude jeho další dílo dobré, posílí to hodnotu jeho dřívějších anonymních prací,“ uzavřel Brant podle amerického webu.