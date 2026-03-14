Z britských bankovek zmizí Churchill i Austenová, nahradí je fauna a flóra

  11:00
Britské bankovky čeká proměna. Centrální banka Bank of England plánuje odstranit z nich portréty historických osobností včetně politika Winstona Churchilla či spisovatelky Jane Austenové. Místo nich se na bankovkách objeví motivy přírody a zvířat typických pro Spojené království.
Centrální banka uvedla, že hledá motivy, které symbolizují Spojené království, rezonují s veřejností a zároveň nejsou rozdělující. „Příroda je skvělou volbou i z hlediska ochrany bankovek proti padělání a zároveň nám umožňuje představit bohatou a rozmanitou britskou faunu na nové sérii,“ cituje portál BBC slova hlavní pokladní Bank of England Victorie Clelandové.

Ohledně nové podoby bankovek centrální banka loni uspořádala veřejnou konzultaci. Z 44 tisíc odpovědí vyplynulo, že nejpopulárnějším tématem je právě příroda. Historické osobnosti skončily až na třetím místě.

Nové motivy by měly kromě Churchilla a Austenové nahradit také malíře JMW Turnera či matematika Alana Turinga. Na lícové straně bankovek je vyobrazen král Karel III.

Vzhled britských bankovek čeká zásadní změna, podílí se na ní i veřejnost

„Britská příroda není oddělená od naší kultury. Najdeme ji v symbolech našich fotbalových klubů, našeho folkloru, našich pobřeží a našeho dětství. Umístit ji na něco tak symbolického, jako je naše měna, je nejen opožděné, ale také velmi významné,“ uvedl Nadeem Perera, který je součástí odborného týmu, který vybere kandidáty na bankovky.

Vyjádří se veřejnost

Zúžený seznam návrhů následně experti dají v létě k posouzení veřejnosti. Konečné rozhodnutí o výběru učiní guvernér Bank of England. Pravděpodobně ale potrvá ještě několik let, než se nové bankovky dostanou do oběhu.

Odstranění slavných tváří z bankovek může vyvolat spory, a to zejména v době, se labouristická vláda snaží zdůraznit vlastenecký tón, napsala agentura Bloomberg.

Ani v minulosti se výběr tváří, které zdobí britské bankovky v hodnotě 5, 10, 20 a 50 liber, neobešel bez kontroverzí. Kritice čelil i Winston Churchill, když nahradil jedinou ženu na bankovkách, sociální reformátorku Elizabeth Fryovou.

Sběratelé jsou v pohotovosti. Do oběhu jdou první bankovky s králem Karlem

Změna představuje další krok ve vývoji britských bankovek, které v posledních letech prošly proměnou kvůli estetice i bezpečnosti.

V roce 2016 začala Bank of England nahrazovat papírové bankovky polymerovými, které je mnohem těžší padělat. Papírové bankovky v hodnotě 20 a 50 liber přestaly být zákonným platidlem v roce 2022, zatímco pět a deset liber byly staženy už v letech 2017 a 2018.

Platby bankovkami ve Velké Británii nicméně prudce klesají. Podle odhadů britské asociace UK Finance, která sdružuje banky a další finanční instituce, tvořila hotovost v roce 2014 téměř polovinu všech plateb, do roku 2024 její podíl klesl na pouhých 9 procent.

