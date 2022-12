V Londýně i New Yorku budou bankéři bez pohádkových odměn, obchody brzdí krize

Ještě loni, kdy se celá ekonomika vzpamatovávala z pandemie, se v bankovním odvětví rozdalo nejvíce odměn od roku 2006. Letos je ale situace dost jiná. S cílem zkrotit rychlou inflaci totiž Americká centrální banka (Fed) zvyšuje základní úrok, což ochlazuje hospodářskou aktivitu a neprospívá akciím. Zpomalilo se i tempo fúzí a akvizic, hmotnějších obrysů nabírá i scénář recese.

Podle údajů, které agentuře Reuters poskytla společnost Sheffield Haworth zabývající se náborem vrcholových manažerů, se pro americké generální ředitele v bankovní a investiční společnosti Goldman Sachs Group hubenější časy pravděpodobně projeví v poklesu jejich průměrné odměny, tedy platu i bonusů, a to o 40 až 45 procent.

U konkurenční banky Morgan Stanley se předpokládá pokles průměrné mzdy vrcholových bankéřů o 35 až 40 procent. Pro obchodníky, kteří v loňském roce dosáhli rekordních zisků svých firem a sami si vymohli závratné odměny, je to radikální obrat.

Kolik vydělává bankéř z Wall Street? Podle společnosti Wall Street Prep si generální ředitelé v bankách na Wall Street obvykle vydělají 350 000 až 600 000 dolarů ročně (v přepočtu přes 7 až 13 milionů korun) plus bonusy ve výši až dvojnásobku jejich základního platu. Motivační odměny pro nejlepší pracovníky se mohou vyšplhat až na miliony dolarů.

V JPMorgan Chase & Co by průměrná celková roční odměna amerických výkonných ředitelů měla klesnout o 35 až 40 procent a platy vrcholových bankéřů v Citigroup a Bank of America Corp se podle odhadů společnosti Sheffield Haworth pravděpodobně sníží přibližně o 35 procent.

Nejhůře na tom jsou obchodníci z investičních oddělení, kterým se kvůli celoročním pádům na burze vůbec nedařilo. Naopak obchodníci s měnami či komoditami si vedli o poznání lépe. Podle Juliana Bella, šéfa společnosti Sheffield Haworth, odměny obchodníků s těmito položkami pravděpodobně zůstanou beze změn, možná se i mírně zvýší.

Bohatým brát, chudým dávat

Nižší odměny nejsou to nejhorší, co se může stát. Ekonomická situace totiž již přiměla některé firmy, včetně Morgan Stanley a Citigroup, aby snížily počet svých zaměstnanců. Po prvním kole propouštění v letošním roce plánuje firma Goldman Sachs v novém roce propustit další tisíce zaměstnanců, uvedl pro Reuters zdroj obeznámený se situací.

V Barclays a HSBC již začaly snižovat stavy zaměstnanců v oblastech investičního bankovnictví, které bylo otloukánkem letošního roku.

Zaměstnancům na vrcholu „pyramidy“ letošek odměny i platy zkrouhl, jiná situace je ale na opačné straně barikády. Zaměstnancům s nižšími platy totiž mají bankovní domy naopak tendenci přidávat, zdražování energií i potravin na ně totiž má zásadní dopad.

Řeší to například britské banky, které jsou také pod obrovským tlakem, aby zvýšily mzdy svým zaměstnancům s nižšími příjmy. NatWest proto nabídla většině ze svých 41 500 zaměstnanců v Británii zvýšení mezd a jednorázovou peněžní částku poté, co se ozvali zaměstnanci s nižšími platy.

