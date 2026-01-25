Italská banka boří stereotypy, obchodování s dluhopisy je pouze v rukou žen

Banka Promos se sídlem v jižní Itálii, která se soustředí na obchodování s cennými papíry, se vymyká standardům. V týmu zaměřeném na obchodování s dluhopisy působí pouze ženy, včetně jejího vedení. Ženy zde mají silné zastoupení celkově. Podle společnosti ale nikdy nešlo o záměr, napsala agentura Bloomberg.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Tuto práci opravdu milujeme, jinak bychom už dávno skončily,“ uvedla pro agenturu Bloomberg Martina Simeonová, která vede v bance tým zaměřený na obchodování s dluhopisy. „Není snadné se prosadit na nasyceném trhu,“ doplnila.

Banku se sídlem v Neapoli založil v roce 1980 podnikatel Ugo Malasomma. Tehdy začínala jako malá firma zaměřující se na podnikové a státní dluhopisy. V 90. letech expandovala do zahraničí a v roce 2004 získala plnou bankovní licenci.

Přirozený vývoj

Aktuálně má třicet zaměstnanců, z toho devatenáct žen. Podle generální ředitelky Tiziany Caranové ale pohlaví v procesu náboru nikdy nehrálo roli. „Když musela banka obsadit nějakou pozici, byly to ženy, které byly lépe připravené, motivovanější a odhodlanější,“ uvedla generální ředitelka, která se do vedení banky dostala v roce 2005. „Paradoxně je naše silná genderová diverzita právě výsledkem toho, že se pohlaví nevěnuje pozornost,“ doplnila.

Česko je třetí od konce. V genderové rovnosti se mu v rámci EU moc nedaří

Výsledkem cílené politiky nebyl ani výběr týmu pro oddělení zaměřené obchodování s dluhopisy, které vzniklo koncem 90. let a jehož součástí byly v minulosti muži i ženy. V roce 2013 se polovina oddělení rozhodla odejít. Pro banku to nebyla jednoduchá situace, zaměstnanci si sebou odnesli kontakty a obchodní příležitosti. „Vyhrnuli jsme si rukávy a s odhodláním jsme se pustili do práce,“ uvedla členka týmu Nunzia Carranová, která ve firmě pracuje asi dvě desetiletí.

„Ženy se ukázaly jako obzvláště odolné a soudržné,“ uvedla Dionisia Galantová, která do banky Promos nastoupila v roce 2013, a to těsně předtím, než došlo k významnému odchodu lidí z oddělení obchodování s dluhopisy.

„Tady pracujeme jako tým s duchem, jaký jsem ve své předchozí práci nezažila,“ uvedla Michela Di Maro, která se specializuje na turecké, španělské a rozvojové trhy.

Němci stále nosí na výměnu miliony marek. I čtyřiadvacet let po zavedení eura

Podle generální ředitelky se každá členka týmu specializuje na určitou geografickou oblast. Tým má rodilé mluvčí němčiny, francouzštiny, španělštiny i angličtiny. Ona sama kromě své rodné italštiny hovoří rumunsky a sleduje tento trh spolu se Skandinávií.

„Nabízíme klientům pozornost a péči, kterou si velké investiční domy nemohou dovolit,“ zmínila Tiziana Caranová. „Zahraniční banky, fondy a pojišťovny volí Promos, protože vědí, že se neobracíme okamžitě na market makera. Nejprve kontaktujeme naše klienty, abychom zjistili, zda můžeme nabídku a poptávku pokrýt interně,“ doplnila.

Tým zaměřený na obchodování zprostředkoval v roce 2024 transakce v hodnotě přibližně 15,5 miliardy eur. Jejich přibližně 400 klientů zahrnuje penzijní fondy, správce aktiv, pojišťovny a malé banky. Podle údajů na webových stránkách banky příjmy z obchodování vzrostly o více než sedm procent na přibližně tři miliony eur.

Aktuálně se banka nachází na křižovatce. Italská média nedávno informovala, že společnost Adler Group, vedená italským podnikatelem Paolem Scudierim, byla označena jako jeden z potenciálních zájemců o koupi Banky Promos. Tiziana Caranová uvedla, že banka hledá strategického partnera, stav jednání ale odmítla komentovat.

„Chceme ochránit to, co jsme vybudovali během 45 let, a lidi, kteří zde pracují,“ uzavřela podle Bloombergu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Zdanění bohatých nevyšlo. Francie vybrala pouze čtvrtinu plánované sumy

Protest v Paříži za férové zdanění bohatých (28. září 2025)

Francie na nové mimořádné dani pro nejbohatší obyvatele vybrala jen přibližně čtvrtinu původně plánovaného výnosu. Zvláštní daň z příjmů vysokopříjmových lidí podle údajů ministerstva financí vynesla...

24. ledna 2026  8:58

CSG posiluje vliv v Evropě. Stala se členem prestižní obranné asociace ASD

Advertorial
CSG hlásí rekordní výsledky. Tržby vzrostly o čtvrtinu na 2,8 mld. eur

Průmyslová skupina CSG Michala Strnada získává silnější hlas na evropské úrovni. Po jednomyslném schválení Radou se stala členem Asociace evropského leteckého, bezpečnostního a obranného průmyslu...

24. ledna 2026

