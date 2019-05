Miliardové tresty za machinace s kurzy. Evropská komise pokutuje pět bank

Komise považuje za prokázané, že si obchodníci těchto bank mezi sebou vyměňovali citlivé informace a obchodní plány a své vzájemné strategie si sdělovali prostřednictvím chatu přes internet. Většinou šlo o devizové obchody s měnami euro, americký dolar a švýcarský frank, týkalo se to ale i britské libry, japonského jenu, australského, novozélandského a kanadského dolaru, a také dánské, švédské a norské koruny.



Švýcarská banka UBS pokutě unikla, protože na existenci kartelových dohod komisi upozornila. Agentura Reuters už dříve uvedla, že pokud finanční instituce přiznají chybu, mohly by z pokuty dostat „slevu“ 10 procent.

Nejvyšší pokuty Nejvyšší pokuty udělené Evropskou komisí a kdo je dostal 4,34 miliardy eur - červenec 2018: Google za zneužití dominantního postavení na trhu

za zneužití dominantního postavení na trhu 2,93 miliardy eur - červenec 2016: MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco a DAF za kartelovou dohodu

za kartelovou dohodu 2,42 miliardy eur - červen 2017: Google kvůli omezování konkurence

kvůli omezování konkurence 1,41 miliardy eur - prosinec 2012: Sedm mezinárodních skupin , včetně Philips a LG Electronics, kvůli kartelu

, včetně Philips a LG Electronics, kvůli kartelu 1,31 miliardy eur - prosinec 2013: Royal Bank of Scotland, Citigroup, JPMorgan, Deutsche Bank, Societé Générale a RP Martin za manipulaci s mezibankovními sazbami

za manipulaci s mezibankovními sazbami 1,18 miliardy eur - listopad 2008: Výrobci autoskel Pilkington, Soliver, Asahi a Saint-Gobain za kartel

za kartel 1,07 miliardy eur - květen 2019: Banky Barclays, Citigroup, JPMorgan, MUFG Bank a Royal Bank of Scotland za manipulaci s devizovými kurzy 11 měn

za manipulaci s devizovými kurzy 11 měn 1,06 miliardy eur - květen 2009: Výrobce počítačových čipů Intel za poskytování slev výrobcům, pokud omezovali používání konkurenčních výrobků

za poskytování slev výrobcům, pokud omezovali používání konkurenčních výrobků 997 milionů eur - leden 2018: Výrobce čipů Qualcomm za to, že platil Applu, aby nenakupoval u konkurence

Banky Barclays, Royal Bank of Scotland, Citigroup a JPMorgan dostaly pokutu zhruba 811,2 milionu eur za účast v kartelu nazvaném Forex - Three Way Banana Split. Barclays, RBS a MUFG Bank pak byly pokutovány částkou zhruba 257,7 milionu eur za účast na dalším kartelu nazvaném Forex - Essex Express.

Spojené státy už pokuty rozdaly

„Firmy a soukromé osoby jsou při výměně peněz na bankách závislé,“ uvedla eurokomisařka Margrethe Vestagerová, která v komisi odpovídá za problematiku hospodářské soutěže. „Promptní devizový trh patří celosvětově k těm největším a každodenně se na něm zobchoduje několik miliard eur,“ dodala.

Pokuty vyměřené Evropskou komisí jsou nejnovějším pokračováním rozsáhlé kauzy manipulací s devizovým trhem, na které upozornila agentura Bloomberg v roce 2013. Případem se během posledních šesti let zabýval také evropský antimonopolní úřad.



Banky Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JPMorgan, Royal Bank of Scotland a UBS už za stejná pochybení dostaly pokuty například ve Spojených státech. Celková výše trestů se zde podle agentury Reuters vyšplhala na více než 2,8 miliardy dolarů (přes 64 miliard Kč).

Kromě toho dostaly některé banky vyšetřované v rámci kauzy pokuty také ve Švýcarsku.