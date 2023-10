Nelegální půjčky a úplatkářství, slyšel exšéf Bank of China při svém zatýkání

Země stupňuje snahu o vymýcení korupce ve finančních kruzích, uvedl v pondělí v této souvislosti server BBC.

Dvaašedesátiletý Liou je jedním z nejvýše postavených bankéřů, kteří se stali terčem protikorupčního vyšetřování zahájeného prezidentem Si Ťin-pchingem v čínském finančním sektoru, který má hodnotu kolem 60 bilionů dolarů (1,4 biliardy Kč). Podle BBC se zdá, že snaha o vymýcení korupce z finančních kruhů se stupňuje, přičemž úředníci v dubnu varovali, že zásahy ještě zdaleka neskončily.

Pokutováno, uvězněno nebo vyšetřováno už bylo několik vysoce postavených finančních manažerů ze státem vlastněných bank. Například bývalý šéf pojišťovací společnosti China Life Insurance Wang Pin byl odsouzen k doživotnímu nepodmíněnému trestu za úplatkářství.

Zatčení šéfa Bank of China přišlo jen zhruba týden poté, co byl tento manažer vyloučen z vládnoucí čínské komunistické strany. Byla to reakce na obvinění z pochybení ze strany nejvyššího čínského úřadu pro boj proti korupci.