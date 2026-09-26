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Energetická krize zasáhla oděvní velmoc. Továrny v Bangladéši přišly o zakázky

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  17:00
Dvaatřicetiletá pracovnice továrny v Ašulii Raimoni Bala (19. dubna 2025)

Dvaatřicetiletá pracovnice továrny v Ašulii Raimoni Bala (19. dubna 2025) | foto: Reuters

Dvaatřicetiletá dělnice Raimoni Balaová v textilní továrně v Ašulii v...
Pracovnice třídí v továrně v Ašulii v Bangladéši oděvy. (19. dubna 2025)
Vystavené spodní prádlo v textilní továrně v Ašulii (19. dubna 2025)
Pracovnice v oděvním průmyslu pracuje v šicí části textilní továrny v Ašulii....
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Energetická krize v Bangladéši začíná výrazně zasahovat tamní oděvní průmysl. Továrny kvůli nedostatku elektřiny a plynu omezují výrobu, nabírají zpoždění v dodávkách a v některých případech přicházejí o část objednávek. Pro zemi je to citelný problém, protože je po Číně druhým největším vývozcem oblečení na světě a odvětví patří k hlavním pilířům její ekonomiky.

Rozsah problémů ukazuje průzkum mezi 134 bangladéšskými výrobci pleteného zboží. Od konce srpna muselo 78 procent z nich alespoň částečně omezit výrobu. Více než polovina zároveň uvedla, že zahraniční odběratelé kvůli nedostatku plynu a elektřiny část objednávek i úplně zrušili, píše agentura Reuters.

Světlou výjimkou je společnost 4A Yarn Dyeing sídlící na okraji Dháky, která dodává oblečení například značkám Walmart, Gap nebo Next. Firma se na současné problémy připravovala už několik let a postupně si vybudovala vlastní zdroje energie.

Zhruba 40 procent spotřeby elektřiny dnes tato společnost pokrývá pomocí solárních panelů, zbytek zajišťuje především vlastní výrobou z plynu a nafty. „Nikdy jsme nezůstali závislí pouze na jednom zdroji energie. Pro všechno jsme měli zálohu,“ uvedl pro Reuters spolumajitel firmy Abdullah Hil Nakib.

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Vlastní výroba energie sice firmě pomáhá udržet provoz, vyšším nákladům se však nevyhnula. Kvůli dražší naftě se její výrobní náklady podle Nakiba zvýšily o dvě až tři procenta. Jen za palivo tak může měsíčně zaplatit až o pět milionů taka více, tedy přibližně 860 tisíc korun.

Tlak na výrobce navíc ještě zesílil poté, co bangladéšská vláda zvýšila ceny pohonných hmot až o 17,4 procenta. Důvodem jsou podle ní vyšší světové ceny ropy a zdražující přeprava v souvislosti s krizí na Blízkém východě.

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Výrobci přitom už nyní pracují s velmi nízkými maržemi a další peníze je stojí také zpožděné dodávky. Některé podniky proto posílají zboží dražší leteckou dopravou, jiné dávají odběratelům slevy, aby si zakázky udržely. „Naše marže jsou už nyní velmi nízké a zdražení pohonných hmot je ještě více stlačí,“ řekl pro Reuters bangladéšský vývozce Shahidullah Azim.

Podle něj se problémy začínají promítat také do rozhodování zahraničních zákazníků. Jeden kanadský odběratel měl původně objednat 25 tisíc kusů oblečení, nakonec jich však vzal pouze osm tisíc. Azim to spojuje s obavami, zda bangladéšské továrny zvládnou výrobu a dodávky bez dalších výpadků.

Energie jako výhoda

Pro zemi je to citlivé i kvůli významu celého odvětví. Oděvní průmysl vytváří více než 80 procent příjmů Bangladéše z vývozu, zaměstnává zhruba čtyři miliony lidí a podílí se přibližně desetinou na tamním HDP.

Další hrozbou je přesun části výroby do jiných asijských zemí. Vietnam a Indie podle zástupců bangladéšského oděvního průmyslu podobně rozsáhlé výpadky energie nyní neřeší, což jim při jednání se zahraničními značkami může dávat výhodu.

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4A Yarn Dyeing se proto chystá svou výrobu zabezpečit ještě více. Firma plánuje pořídit průmyslové bateriové úložiště, které by v případě výpadku dokázalo několik hodin napájet provoz. Pro řadu menších továren je však podobné řešení příliš nákladné, uzavírá Reuters.

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