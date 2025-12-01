Dopady požáru v Hongkongu. Smráká se hlavně nad tradičním bambusovým lešením

Bambusové lešení má v Hongkongu obrovskou tradici. K zemi patří podobně jako třeba dvoupatrové tramvaje. Nedávný požár obytného komplexu by to však mohl změnit a bambusové lešení by se mohlo stát brzy minulostí, píše agentura Bloomberg.
Vyšetřování požáru každopádně stále pokračuje. Hongkongská vláda zatím veřejnost uklidňuje, že hlavní roli při šíření požáru nejspíš sehrály polystyrenové desky, které zakrývaly okna. Oheň se měl kvůli nim snadněji rozfoukávat po fasádě. Rovněž se řeší, zda nedošlo k porušení protipožárních předpisů ze strany firmy, která měla stavební práce na starosti.
Bambus jako „symbolický viník“ požáru
V Hongkongu se ale zatím debatuje hlavně o bambusovém lešení a hrozí, že se do budoucna bude oproti současnosti používat méně, což někteří kritizují. „Je škoda, že se právě bambus stál jakýmsi symbolickým viníkem požáru. Domnívám se ale, že v tom figuruje nevinně,“ tvrdí architekt Kristof Crolla.
Bambusové lešení má podle něj celou řadu výhod. Jde o pružný materiál, se kterým se dobře pracuje. Umožňuje stavět i ve velmi stísněných podmínkách, kde jsou domy jen pár centimetrů od sebe. Právě to platí zejména případě Hongkongu.
Hovoří se také o ekonomických důsledcích, pokud by se bambusové lešení přestalo využívat. Celá řada hongkongských pracovníků a firem by přišla o práci a zakázky. Naprostá většina stavebních firem v Hongkongu vůbec s kovovými lešeními nepracuje a země by se tak minimálně v krátkodobém a střednědobém horizontu musela spoléhat hlavně na stavební společnosti ze zahraničí.
Bambus jako nehmotné kulturní dědictví
Bambusové lešení se v Hongkongu používá již od počátku 20. století. „Místní cítí, že bambus k nim prostě patří. Jde o nehmotné kulturní dědictví, se kterým se každý den střetávají kolem sebe. Stačí vyjít na ulici,“ komentuje situaci Terry Yip, který působí na jedné z místních vysokých škol.
Počet oběti tragického požáru výškového obytného komplexu vzrostl už na 146 osob. Celkový proces prohledávání budov však bude s největší pravděpodobností ještě tři až čtyři týdny trvat. Tamní úřady také uvádí, že zraněných je nyní 79 osob.
Hongkongské úřady v sobotu rovněž oznámily, že nařídily pozastavení prací na 28 stavebních projektech realizovaných firmou Prestige Construction & Engineering Company, která pracovala na komplexu Wang Fuk Court. Společnost bude čelit bezpečnostním auditům, uzavírá Bloomberg.