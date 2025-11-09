Lidé chtějí vidět přírodu, ne výtahy. Bali zakročilo proti nelegální stavbě

Bali pozastavilo výstavbu 182 metrů vysokého skleněného výtahu na pláži Kelingking Beach, jedné z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí ostrova. Stavba vzbudila silný odpor mezi obyvateli i turisty, kteří upozorňují na ničení životního prostředí. Podle úřadů neměl navíc potřebná povolení.
Útes Kelingking na ostrově Nusa Penida v provincii Bali v Indonésii (14. února 2023) | foto: Profimedia.cz

Výtah, jehož výstavbu dostala na starosti čínská developerská společnost China Kaishi Group, měl návštěvníkům usnadnit přístup na pláž, napsal britský portál BBC.

V současné době trvá pěší cesta z útesu na pláž po strmé stezce 45 až 60 minut, zatímco zpáteční cesta nahoru po útesu může trvat až dvě hodiny. Cesta výtahem ze 182 metrů vysokého útesu měla trvat pouze několik sekund.

„Je ostuda, že krásný výhled na pláž Kelingking zničila výstavba výtahu,“ řekl listu The Bali Sun místní obyvatel Made Sediana „Turisté přijíždějí na Nusa Penidu, aby si užili krásné panorama, ne výtahy,“ doplnil.

„Je to hloupost. Turisté přijíždějí na Bali, aby si užili přírodní prostředí, protože jejich vlastní země jsou plné výškových budov. To to jen zhoršuje,“ zmínil jiný obyvatel.

Nejistá budoucnost

Výstavbu zařízení zahájil developer podle francouzského portálu Le Parisien před více než rokem. Místní média odhadují cenu projektu na 12 milionů dolarů (255 milionů Kč). Někteří lidé vyzývali úřady, aby místo podobných marnivých projektů opravily schody spojující útes s pláží.

„Městská policie na Bali zajistí, že zde nebudou pokračovat žádné stavební práce,“ uvedl Made Supartha, předseda zvláštního výboru pro územní záležitosti, posuzování a povolení, přičemž zdůraznil, že projekt nezískal všechna potřebná povolení.

Jak dlouho pozastavení výstavby potrvá, zatím není jasné. Stejně tak se neví, co by se případně dělo s již existující konstrukcí, pokud by společnost potřebná povolení nezískala.

