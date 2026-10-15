Fronty u benzinových pump se na turisticky oblíbeném ostrově začaly tvořit v neděli. Auta a motocykly čekaly na příjezd cisteren, přičemž kolony místy zasahovaly i do okolních silnic. Některé čerpací stanice musely provoz přerušit a vyvěsily oznámení, že jim palivo došlo.
Indonéské úřady zdůrazňují, že za situací nestojí nedostatek ropy nebo výpadky na světových energetických trzích. Problém podle nich vznikl při přepravě a distribuci pohonných hmot na samotný ostrov.
„Jde čistě o problém s distribucí,“ uvedl ve středu Laode Sulaeman, generální ředitel pro ropu a zemní plyn na indonéském ministerstvu energetiky a nerostných zdrojů. Jedna z lodí převážejících palivo měla podle něj zpoždění, nyní už však dorazila a od úterý probíhají nepřetržité dodávky.
Cisternová loď, která přivážela pohonné hmoty na Bali, měla problémy s kotvou při přípravě na vykládku nákladu. To zpozdilo dodávky do hlavních palivových terminálů na ostrově. Přepravu navíc zpomalilo rozbouřené moře a nepříznivé počasí.
Situaci následně zkomplikovala zvýšená poptávka po benzinu Pertalite, který indonéská vláda dotuje a prodává výrazně levněji než běžná nedotovaná paliva. Obavy z nedostatku vedly řidiče k předzásobování a panickým nákupům, což ještě více zatížilo zásoby na některých čerpacích stanicích.
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Sedm hodin čekání na slunci
Výpadky dodávek vyvolaly frustraci mezi obyvateli i podnikateli. Na Bali, jehož ekonomika je silně závislá na cestovním ruchu, je doprava zásadní nejen pro každodenní život místních, ale také pro fungování hotelů, restaurací a dalších služeb.
„Je to opravdu ztráta času. Měli bychom být produktivní, ale místo toho trčíme ve frontě,“ řekla agentuře AP Made Marliantiová. Na benzin podle svých slov čekala přibližně sedm hodin pod žhnoucím sluncem.
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Majitelka obchodu s módou Febi Marshaová kritizovala úřady za to, že situaci nezvládly lépe ještě předtím, než přerostla v rozsáhlý problém.„Palivo je k dispozici, ale dodávky jsou omezené. Fronty by se měly řádně organizovat, aby se něco takového nedělo,“ uvedla.
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Guvernér Bali I Wayan Koster uvedl, že zásoby paliva ve skladovacích terminálech zůstávají dostatečné. Dodávky k jednotlivým čerpacím stanicím však zpomalily opožděné příjezdy tankerů a dopravní zácpy.
Obyvatele vyzval, aby nepropadali panice. Úřady podle něj zajišťují distribuci dalších dodávek napříč ostrovem. Nyní bude podle úřadů důležité, jak rychle se podaří palivo rozvézt k čerpacím stanicím a obnovit běžný provoz. Samotná dostupnost zásob totiž nezaručuje, že se benzin dostane k řidičům včas.
Levnější benzin Pertalite je pro mnoho Indonésanů zásadní, zejména pro majitele motocyklů, které tvoří důležitou součást každodenní dopravy v zemi. Případné zdražení by se mohlo promítnout do nákladů domácností i podniků.