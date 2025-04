Když se přítelkyně Jeffa Bezoze Lauren Sánchezová nedávno na jedné schůzce v Los Angeles objevila před objektivy fotografů s kelímkem kávy v ruce, nikoho scéna příliš nezaskočila. Vše se změnilo až ve chvíli, kdy vyšlo najevo, že předmět, který na první vypadal jako obal na její ranní dávku kofeinu, je ve skutečnosti luxusní kabelka. Designový kousek z teletiny momentálně nabízí provokativní značka Balenciaga a prodává za cenu o 5 750 dolarů, tedy 130 000 Kč, píše The Guardian.

Někdejší novinářka, jejíž kariéra vyvrcholila vztahem s jedním z nejbohatších mužů planety, však není jediná celebrita, která se rozhodla pro módní doplněk záměrně napodobující spotřební zboží, ale prodávající se o několik tisíc dolarů dráž. Supermodelku Gigi Hadidovou nedávno paparazzi zastihli, jak má na ramenou vintage koženou kabelku od značky Moschino za 1 541 liber (41 000 Kč). Ta je vyrobena tak, aby vypadala jako krabice pomerančového džusu. Značka kromě toho nabízí také kabelku ve tvaru celeru.

Lauren Sanchez’s $5.7K Balenciaga coffee-cup clutch blasted by budget fashionistas: ‘Too much money and zero taste’ https://t.co/pzfEpPD2lx pic.twitter.com/JVOsNq54ws — NYPost Fashion (@NYPfashion) April 1, 2025

Také značka Louis Vuitton nedávno představila kabelku ve tvaru plechovky od barvy (54 tisíc Kč), již zmíněná Balenciaga se nedávno zhlédla i v balení chipsů. Kabelku s pikantní čili příchutí pak prodává za 40 000 Kč.

Nic nového pod sluncem

Podle spisovatele, kurátora a profesora módy a designu na kingstonské škole umění v Londýně Iaina R. Webba takové kroky nejsou v historii módy ničím novým. „Historicky si móda odjakživa přivlastňovala obyčejné a užitkové věci,“ říká

Autorka a spoluzakladatelka aktivistické skupiny Fashion Revolution Orsola de Castrová si však myslí něco jiného. Výstřelky napodobující spotřební zboží je podle patří do minulosti: „Všechny tyto věci přestaly být relevantní hned poté, co Andy Warhol přišel se svými díly inspirovanými Campbellovu polévkou. „Tehdy to mělo smysl, protože to mělo rebelského ducha,“ říká. Teď je to podle ní pouze vulgární.

Lektorka módních kultur na vysoké škole v Manchesteru Gaby Harrisová však v tomto trendu vidí ještě další smysl. „To, že bohatá Sanchézová, jejíž čisté jmění přesahuje 30 milionů dolarů, nosí zdánlivě obyčejný předmět, je obzvláště důležité,“ říká. Podle ní trend totiž představuje kódované poselství bohatých, že se také zapojují se do masové spotřeby, ale zároveň si zachovávají exkluzivitu.

Zvláště káva podle ní v tomto trendu také hraje důležitou roli. A vzhledem k jejím rekordně vysokým cenám má momentálně tato „hra na kelímek“ ještě větší význam, než může mít například celer nebo plechovka s barvou. „Pozorujeme nyní tíživou inflaci, příjmy lidí stagnují. Už i základní předměty denní potřeby, jako je třeba káva, vyžadují větší náklady, zatímco na druhé straně skupina těch nejvíc vydělávajících nadále hromadí další bohatství,“ vysvětluje Harrisová.

„Politicky a ekonomicky jsme svědky odrazu 80. let, takže není divu, že aspekt nápadného konzumerismu opět zvedá hlavu. Móda, která je stejně blesková jako její cenovky, má říkat jasné: ‚Mám spoustu peněz‘,“ tvrdí profesor módy Iain Webb.

„Americká elita se mění. Dlouhou dobu šlo o to, že se lidé nechtěli honosit svým bohatstvím... Nyní není jasné, kde je v hierarchii statusu jejich místo. V tomto kontextu dává luxusní kabelka ve tvaru kelímku kávy jistý převratný smysl,“ uzavírá podle The Guardianu prognostik módních trendů Sean Monahan.