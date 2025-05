Úřady Baleárských ostrovů ještě před nedávnem doufaly, že influenceři, z nichž mnozí mají statisíce sledujících, by mohli snížit zátěž některých exponovaných turistických míst tím, že návštěvníky nasměrují jinam. Tato strategie se však úřadům vymkla z rukou. Právě influenceři totiž propagují odlehlé a ekologicky citlivé části ostrovů do té míry, že se naplnily návštěvníky, kteří si pořídí selfie, zveřejní ho na sociálních sítích a odjedou, píše The Guardian.

„Mělo to zcela opačný účinek, než bylo zamýšleno, a je to v rozporu s vládní politikou omezování cestovního ruchu,“ řekl o víkendu mluvčí baleárského oddělení cestovního ruchu.

Příkladem je malá zátoka na Mallorce jménem Caló des Moro s kapacitou nanejvýš 100 lidí. Poté, co jeden z influencerů nasměroval své četné příznivce, aby si užili zdejší nedotčené vody a zlatavý písek, zaplavily tuto lokalitu denně tisíce návštěvníků.

V červnu loňského roku uspořádala místní starostka María Ponsová tiskovou konferenci, na které uvedla, že na místo denně přijíždí 4 000 lidí a 1 200 vozidel. Prosila pak novináře a cestovní kanceláře, aby se o zátoce už raději nikdy nezmiňovali.

Nyní místní úřad odstranil ze svých internetových stránek všechny snímky zátoky.

Turismus jako žhavé téma

Španělsko očekává letos rekordní počet turistů, loni zemi navštívilo téměř 100 milionů lidí. Proti důsledkům masového turismu a zejména pak jeho vlivu na náklady na bydlení protestují místní, loni v Barceloně zaútočili na turisty vodní pistolí.

O víkendu pochodovaly na Kanárských ostrovech desetitisíce protestujících pod hesly „Masový turismus z nás dělá bezdomovce“ nebo „Kanárské ostrovy nejsou na prodej“. V loňském roce navštívilo souostroví (2,2 milionu obyvatel) rekordních 17 milionů návštěvníků.

V Španělsku je nadměrný turismus žhavé téma. V zemi je dominantní sociální problém nedostatek cenově dostupného bydlení, přičemž za hlavního viníka je považován právě nedostatek turistických ubytovacích kapacit. V loňském roce tento problém přivedl do ulic Tenerife, Palmy de Mallorca, Sevilly, Madridu, Barcelony a dalších měst desetitisíce lidí a podobné protesty se očekávají i letos.

Zrušte pronájmy, žádá ministerstvo

Španělské ministerstvo pro ochranu spotřebitele mezitím s podporou nejvyššího soudu nařídilo platformě Airbnb, aby odstranila nabídky 65 000 nelegálních pronájmů po celém Španělsku. V březnu loňského roku vypracovalo ministerstvo seznam 15 200 nelegálních turistických bytů jen v Madridu.

Pokud se Airbnb nepodřídí, hrozí firmě pokuta ve výši 100 000 eur (2,5 milionu Kč) nebo až šestinásobku hodnoty zisku z nelegálního ubytování.

Mluvčí společnosti uvedl, že Airbnb se bude i nadále odvolávat, a kritizoval nevybíravou metodiku ministerstva, které podle něj není kompetentní k prosazování pravidel pro turistické ubytování,“ uzavřel The Guardian.