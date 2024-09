Antibiotika už nefungují. Investoři varují vlády před šířením superbakterií

Za otevřeným prohlášením stojí více než 80 renomovaných institucí požadujících vytvoření akceschopného a účinného mezinárodního rámce a vědeckého panelu, který bude řešit problém v podobě stoupající bakteriální rezistence. Jednoduše řečeno vybízejí k řešení problému, který se týká stoupající odolnosti bakterií vůči lékům, především antibiotikům, píše agentura Bloomberg.

Bakteriální rezistence každý rok stojí za úmrtím zhruba 1,3 milionu lidí. Vzniká ve chvíli, kdy si bakterie poradí s léky, jež dříve byly proti nim účinné. Renomované instituce včetně kupříkladu společností Legal & General Investment Management a Aviva Investors, varují před fatálními dopady tohoto problému. Ten by podle aktuálních propočtů mohl do roku 2050 vést k dodatečným nákladům na zdravotní péči ve výši 1 bilionu dolarů (asi 22 bilionů korun).

10 milionů úmrtí ročně

Rostoucí bakteriální rezistence by do roku 2050 zároveň přinesla propad celosvětového hrubého domácího produktu ve výši 3,8 procenta a každý rok by kvůli ní umíralo až 10 milionů lidí.

Organizace spojených národů (OSN) si tento fenomén uvědomuje a poprvé na něj významněji upozornila již v roce 2016. Během uplynulých osmi let se mu však významněji nevěnovala, a to mimo jiné kvůli celosvětové pandemii covid-19. Investoři ve svém prohlášení ale varují, že právě bakteriální rezistence je systémovým rizikem, který se podobá změně klimatu. Ohrožuje globální finanční trhy, ekonomickou stabilitu a dlouhodobé vytváření hodnot.

Investoři proto chtějí, aby politici po celém světě došli k podobné dohodě, kterou v oblasti klimatu je Pařížská smlouva z roku 2015. Ta stanovila cíl v podobě omezení globálního oteplování a jednotlivé státy se mají tento cíl pokusit splnit. „Musíme udělat přesně totéž co v případě změny klimatu. Musíme pochopit, kde a jak se mají antibiotika používat,“ řekla investorka Emma Berntmanová, která se do iniciativy rovněž zapojila.

Zdravotní péče, potraviny i zemědělství

Odborníci dlouhodobě tvrdí, že rostoucí odolnost bakterií vůči mnoha lékům je způsobena hlavně nadměrným používáním antibiotik, a to u lidí i u zvířat. To následně ztěžuje léčbu infekcí a zvyšuje i jiná rizika, která se týkají třeba léčby rakoviny.

„Bakteriální rezistence představuje významná finanční rizika v mnoha oblastech. Dotýká se zemědělství, zásobování vodou, zpracování potravin i samotné zdravotní péče,“ varuje Maria Larsson Ortinová, ESG manažerka ze společnosti Legal & General Investment Management.

Boj proti superbakteriím aktuálně podkopává zejména slabá koordinace mezi zeměmi, chybějící potřebné údaje i obtížná kvantifikace krátkodobých finančních dopadů, uzavírá agentura Bloomberg.