Břehy Kaspického moře jsou rozděleny mezi pět států: Ázerbájdžán, Írán, Kazachstán, Rusko a Turkmenistán. I díky bohatým rezervám ropy pod jeho dnem představuje pro všechny tyto země těžba fosilních surovin významný zdroj příjmů.
Vody jezera ustupují již řadu desetiletí, v posledních letech se ale podle náměstka ázerbájdžánského ministra životního prostředí Raufa Hadžijeva tento negativní trend zrychluje. Za posledních 30 let klesla hladina o 2,5 metru, během posledního desetiletí o 1,5 metru, z čehož jen v posledních pěti letech o 93 centimetrů, řekl náměstek agentuře Reuters. Roční pokles je v současnosti mezi 20 a 30 centimetry, dodal.
„Rozšiřování pobřeží mění přirozené podmínky, narušuje ekonomickou aktivitu a vytváří nové výzvy pro udržitelný rozvoj,“ uvedl Hadžijev, který zastupuje svou zemi v letos vytvořené pracovní skupině s Ruskem.
Vztahy obou zemí se v posledních letech zhoršily a ani na příčiny úbytku vody v Kaspickém moři nemají stejný názor. Zatímco Moskva je vidí pouze v klimatických změnách, Baku tvrdí, že za ně může činnost přehrad na řece Volze, která představuje čtyři pětiny vody vtékající do jezera. Nová pracovní skupina má tyto rozpory pomoci překonat.
Podle Hadžijeva pokles hladiny komplikuje vjezd lodí do přístavu v Baku a ovlivňuje život čtyř milionů obyvatel země žijících v pobřežní oblasti. Přeprava ropy a ropných produktů přes největší terminál Dubendi za první polovinu letošního roku klesla na 810 tisíc tun z 880 tisíc tun ve stejném období loňska. Aby mohly velké tankery dále vplouvat do přístavu, musí jeho provozovatelé bagrovat velké objemy materiálu ze dna – jen loni to bylo 250 tisíc kubíků.
Úbytek vody podle náměstka ministra ohrožuje také populace živočichů, neboť jezero přichází o přilehlé mokřady, laguny a rákosí. Nejzasaženějším druhem jsou jeseteři, již tak ohrožení vyhynutím, kteří přicházejí o 45 procent svých přirozených životních ploch, a o spojení s řekami, kde se rozmnožují. Kaspičtí tuleni jsou rovněž ohroženi úbytkem vody a mizením sezonních ledových ker na severu jezera, které jsou důležité pro jejich rozmnožování.
Agresivní ruská politika v jihozápadní Asii způsobila výrazné ochladnutí vztahů mezi Moskvou a Baku. Před týdnem Ázerbájdžán společně s Ukrajinou odsoudil ruský útok na ázerbájdžánský ropný sklad v Oděské oblasti. Předtím Rusové poničili stanici, kudy prochází ázerbájdžánský plyn. Baku v návaznosti na to zvažuje, že v odvetě vyzbrojí Ukrajinu. Známý ruský propagandista Vladimir Solovjov varoval, že Ázerbájdžán možná čeká další ruská „speciální vojenská operace“.
„A to je tak nebezpečné, že z geopolitického hlediska to může mít takové důsledky, že to nemusí být poslední speciální vojenská operace naší generace,“ zdůraznil Solovjov. Rusko používá termín „speciální vojenská operace“ pro svou agresi vůči Ukrajině, kterou zdůvodňuje mimo jiné snahou údajně zabránit rozšiřování NATO.
11. srpna 2025