To Američany zabolí. První oběť Trumpových cel budou nejlevnější auta

„Pro kupující to bude opravdu náročné,“ uvedla pro agenturu Bloomberg Erin Keatingová, hlavní analytička výzkumné společnosti Cox Automotive. „Očekáváme růst cen a některé modely mohou z trhu úplně zmizet.“

Nové auto se rychle stává dávnou vzpomínkou na někdejší americký sen – podobně jako dostupné bydlení, píše Bloomberg. Průměrná cena nového vozu v USA se nyní blíží 50 000 dolarů, přičemž pořízení automobilu komplikují i vysoké úrokové sazby u půjček.

Podle společnosti Cox je nyní na trhu 20 modelů s cenou pod 30 000 dolarů, přičemž nejméně polovina z nich bude novými cly těžce zasažena. U vozidel montovaných v Kanadě nebo Mexiku by se náklady mohly podle nedávné zprávy zvýšit v průměru o 5 855 dolarů.

„Mnohá z těchto ‚dostupných‘ vozidel přestanou být na americkém trhu životaschopná,“ uvedla Cox Automotive.

Americké automobilky se už z velké části zaměřily na ziskovější crossovery a SUV. Tím přenechaly malá a cenově dostupná auta asijským výrobcům.

Cla budou trvalá

Trump označil cla za „trvalá“, ale není jasné, jak dlouho budou platit a zda by ústupky ze strany obchodních partnerů mohly vést k jejich snížení nebo zrušení. Prozatím však cla zasáhnou mnoho základních modelů domácího průmyslu, které se převážně dovážejí ze zemí s nižšími náklady na práci a výhodnějšími dodavatelskými řetězci. GM například vyrábí cenově dostupné SUV Chevrolet Trax a crossover Trailblazer v Jižní Koreji. Oba patří k nejlevnějším vozům GM.

Automobilka GM loni v USA prodala více než 200 000 kusů modelu Trax, jehož cena začíná zhruba na dvaceti tisících dolarů. Kvůli levnější výrobní základně v Koreji dokázala být přitom firma zisková. Nyní ale Trax bude čelit 25% clu, takže manažeři GM budou muset přemýšlet, jak se s vyššími náklady vypořádat.

Stellantis vyrábí svůj nejlevnější model Jeepu – SUV Compass – v Mexiku a model Dodge Hornet přiváží do USA z Itálie. Ford dováží malý pickup Maverick i kompaktní SUV Bronco Sport z Mexika.

Předseda Stellantisu John Elkann ve čtvrtečním hovoru s investory vyjádřil obavy, že dostupnost našich produktů vyrobených v Americe a nejistota vyvolaná cly by mohly poškodit poptávku v USA.

Nejlevnější model Hyundai – malý crossover Venue – a jeho základní sedan Elantra se vyrábějí v Jižní Koreji, která dodává i většinu jejich součástek, jak uvádí data amerického úřadu pro bezpečnost silničního provozu. Přidružená značka Kia vyrábí svůj levný crossover Soul rovněž v Jižní Koreji, zatímco její sedan K4 se montuje v Mexiku.

Mexiko je také hlavním dodavatelem nejlevnějších modelů Nissan pro americké spotřebitele, včetně malého SUV Kicks, kompaktního sedanu Sentra a subkompaktu Versa.

Až jedenáct procent navrch

Mezi několika málo „výhodnými“ modely by nakonec mohly být vozy Honda a Toyota. Hatchback Honda Civic za zhruba 28 000 dolarů se vyrábí v Indianě, zatímco Toyota Corolla, která začíná na 23 000 dolarů se montuje v Mississippi.

Podle analytika JPMorgan Ryana Brinkmana by mohly americké ceny aut celkově vzrůst o 11,4 procenta, pokud by výrobci plně přenesli náklady cel na spotřebitele. Vysoké ceny už nyní nutí mnoho dlouholetých kupujících nových aut přecházet na trh ojetin, a další růst cen by tento trend mohl urychlit.

Ani trh s ojetými vozy však není bez problémů, upozorňuje Keatingová z Cox Automotive. Pandemie covidu zasáhla výrobu vozů, což vedlo k omezené nabídce žádaných ojetin ve věku jednoho až tří let. To zvýšilo ceny i u starších vozů ve věku čtyř až šesti let.

Průměrné stáří ojetého vozu na trhu nyní přesahuje šest let. To je o půl roku více než v roce 2021 a jde o historicky nejvyšší hodnotu.

„Vidíme, jak se nabídka ojetých aut ztenčuje,“ říká Keatingová. A pokud jde o cenově dostupná nová auta, existuje důvod, proč se vyrábějí mimo USA – právě to je udržuje cenově dostupnými, uzavřela.