Auta v Rusku jako nedostupné zboží. Dražší jsou jen čtyři země

  18:00
Nové osobní vozy jsou pro spoustu Rusů cenově nedostupné. Od zahájení invaze na sousední Ukrajinu se průměrná cena osobního auta v Rusku zvýšila už o 46 procent. Rusko je momentálně pátým nejdražším automobilovým trhem na světě, a to hned za Kanadou, Velkou Británií, Spojenými státy a Izraelem.
Lada Azimut
Lada Azimut
Lada Azimut
Lada Azimut
Aktualizované statistiky nejsou pro Rusko vůbec lichotivé. V Kanadě či Spojených státech jsou nová auta dražší hlavně proto, že v prodejích dominují velké pick-upy a SUV, které jsou v porovnání s běžnými auty dražší. Ve Spojeném království se pak hojně prodávají prémiové značky, píše The Moscow Times.

Průměrná cena nového vozu v Rusku momentálně vychází na 3,5 milionu rublů (46 tisíc dolarů), což je v přepočtu 940 tisíc korun. „Auta v Rusku se řadí k těm nejdražším na světě,“ reagoval na čerstvá data analytik Sergej Cselikov ze společnosti Avtostat s tím, že oblíbená je dlouhodobě hlavně domácí značka Lada.

Sankce naučily Rusko stavět vlastní auta. Lada nabrala azimut do 21. století

Rusko je tak dražší než Německo, Austrálie, Jižní Korea nebo Čína. V Německu průměrná cena nového auta aktuálně vychází na 40 tisíc dolarů (asi 824 tisíc korun). V případě Austrálie jde o 35 tisíc dolarů (721 tisíc korun) a v Jižní Koreji se nové osobní vozy průměrně prodávají za 30 tisíc dolarů (618 tisíc korun). Výrazně levněji je i v Číně, kde je nové auto k mání za průměrných 22 500 dolarů (463 tisíc korun).

Ukázková je hlavně komparace s Čínou

Rusko tak v pomyslné tabulce překonává jen 4 ekonomiky z celého světa. V Kanadě průměrné auto vyjde na 62 tisíc dolarů (1,27 milionu korun), ve Velké Británii na 61 tisíc dolarů (1,25 milionu korun), ve Spojených státech na 52 tisíc dolarů (1,07 milionu korun) a Izraeli na 50 tisíc dolarů (1,03 milionu korun).

Zajímavé je srovnání s Čínou. Automobilky z Číny totiž na ruském trhu nahradily ty západní, které se z ruského trhu rozhodly stáhnout po roce 2022 kvůli válce na Ukrajině. Data ukazují, že čínské značky se na celkových prodejích nových aut v Rusku momentálně podílejí téměř z 50 procent. I přesto jsou ale nová auta v Číně oproti Rusku téměř dvojnásobně levnější.

V Rusku se navzdory sankcím stále prodávají západní auta. I díky čínským firmám

Nabízí se také konkrétní příklad. Model Monjaro od značky Geely aktuálně v Číně vychází na 191 tisíc jüanů, což je asi 2,1 milionu rublů. Na ruském trhu ale cenovka začíná na 3,99 milionech rublů. To potvrzuje, že cenovky čínských značek v Rusku jsou oproti domácímu trhu skoro dvojnásobné.

Chybějící konkurence i dotace

Analytik Sergej Cselikov za tím vidí hned několik faktorů. Mezi ty hlavní podle něj patří ruská celní a daňová politika. V Číně naopak tlačí ceny dolů masivní státní dotace a ostrá konkurence mezi mnoha čínskými značkami. V Rusku je zvlášť po odchodu západních automobilek z trhu konkurence mnohem menší, a navíc tam žádné dotace nejsou, což konečnou cenu nových aut nesnižuje.

Lada nemůže nastartovat Iskru. Výroba se rozjede až příští rok

Od roku 2024 se navíc v Rusku zvýšil takzvaný recyklační poplatek, který je spojený s dováženými auty. Stoupl více než 2,5násobně na aktuálních 800 tisíc rublů. Ruské firmy navíc bojují s růstem nákladů, a to hlavně mezd, což se snaží vykompenzovat i skrze dražší nová auta, uzavírá The Moscow Times.

