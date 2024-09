Evropský autoprůmysl má potíže. VW snížil výrobu, akcie BMW jsou na minimech

Penzijní reforma dopadne i na Číňany. Penze po padesátce už je neudržitelná

Čínu čeká nepopulární rozhodnutí o pozdějších odchodech do důchodu. Do roku 2030 by podle vládního návrhu měli muži i ženy odcházet do penze v 65 letech. Reforma je nutná, protože průměrná délka...