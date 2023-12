Evropští výrobci elektroaut zaspali. Mají málo kobaltu, niklu i lithia

Evropské automobilky nemají dostatek vzácných zdrojů pro výrobu baterií do elektromobilů. Ukazuje to nejnovější studie skupiny Transport & Environment, podle které si evropské firmy k dosažení plánovaných cílů do roku 2030 stihly zajistit jen 16 procent požadovaného množství lithia, kobaltu a niklu. Konkurence je podle výzkumníků dál.