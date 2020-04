Roboti přicházejí. Krize nahrává automatizaci ve výrobě i službách

18:53 , aktualizováno 18:53

Lidé se po celém světě se kvůli koronaviru museli zavřít ve svých domovech. Pro zaměstnavatele je to katastrofa, která se už odrazila i na pracovním trhu. V posledních týdnech totiž v mnoha zemích došlo k prudkému nárůstu nezaměstnanosti a k následnému propadu ekonomiky. Odborníci se shodují, že by to mohlo urychlit automatizaci.