Jižní Korea je na prahu bateriové krize. Nejsou lidi, chybí hlavně experti

Jihokorejští výrobci autobaterií jsou v problémech. Chybí jim experti, kteří se vývoji baterií do elektromobilů věnují. To ale může pro celosvětový automobilový průmysl znamenat nemalé problémy. Hrozí potíže s včasnými dodávkami nových elektroaut na trh. Zkomplikovat to může třeba i boj se změnou klimatu.