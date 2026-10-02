Celou firmu by tak ohodnotila zhruba na šest miliard dolarů (130,7 miliardy Kč). Mattel, který je známý hlavně panenkami Barbie, ve středu oznámil, že od listopadu se jeho novým generálním ředitelem stane Roger Lynch, dosavadní ředitel vydavatelství časopisů Condé Nast. Ve funkci nahradí Ynona Kreize, který odchází do společnosti Paramount.
|
Investoři rozdělili hračkářské giganty. Hasbro roste, Mattel rekordně padá
Mattel se potýká s poklesem ceny akcií, od počátku roku oslabily o téměř sedm procent. Po zprávě však posílily a pohybují se nad 13 dolary. Tržní kapitalizace firmy tak činí téměř 3,8 miliardy dolarů.
Podle zdrojů zatím není jisté, že Mattel bude k nabídce společnosti Authentic vstřícný nebo že se obě strany dohodnou. Mohl by se případně objevit i další zájemce o Mattel. Dohodu by mohlo zkomplikovat i jmenování Lynche do funkce nového generálního ředitele, protože se bude snažit vytyčit novou strategii.
|
Barbie dům za 150 tisíc vyvolal vlnu kritiky. Místní ho označují za pořádný kýč
Mattel se snaží expandovat nad rámec pouhých hraček do oblasti zábavy. Akcie firmy dosáhly maxima před více než deseti lety. Analytici zabývající se společností tvrdí, že mnoho značek Mattelu, jako Barbie, by samo o sobě mohlo mít vyšší hodnotu než celá společnost. Mezi další značky patří třeba Hot Wheels, American Girl nebo Fisher-Price.
Zájem společnosti Authentic Brands Group o Mattel zapadá do její strategie skupovat známé, ale problémové či podhodnocené značky a jejich duševní vlastnictví znovu rozvíjet. Zakladatel společnosti Jamie Salter vybudoval její portfolio mimo jiné převzetím značek Reebok a Champion. Letos v květnu se Authentic dohodla se společností Kontoor Brands na koupi její oděvní značky Lee za zhruba jednu miliardu USD. Uzavřela také dohodu o převzetí firmy Guess za 1,4 miliardy USD. Kromě módních značek spravuje také práva na podobizny některých známých osobností a sportovců, mimo jiné basketbalisty Shaquilla O’Neala a fotbalisty Davida Beckhama.