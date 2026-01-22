Ricky Lawrence je Londýňan a je milovníkem luxusních aut. Vlastní automobil značky Rolls-Royce a se svými přáteli se léta pravidelně projížděl po Londýně a jeho okolí. Společně navštěvovali luxusní restaurace a parkovali na nejprestižnějších londýnských ulicích. Tomu je ale konec.
„Ve městě jsem zůstal sám. Ostatních šest mých přátel z britské metropole odešlo,“ říká Angličan. Pro Bloomberg zároveň přiznal, že ho exodus bohatých a propad prodejů na trhu s luxusními auty ve Velké Británii nepřekvapuje. „Luxusní auto si mohu koupit v případě, že na něj mám peníze. Jakmile se začnou zvyšovat daně, mění se i prostředky, které v peněženkách zůstanou,“ doplňuje čtyřiatřicetiletý milovník luxusních aut.
Co bylo, už není
Odborníci upozorňují, že Londýn v posledních týdnech přichází o majetné globální elity, které se kvůli daňovým reformám přesouvají jinam. Nelíbí se jim, že současná labouristické vláda postupně ruší nejrůznější daňové výhody, a naopak daně ještě výrazně zvyšuje. Důsledky jsou patrné třeba i na londýnském trhu s luxusními vozy, píše agentura Bloomberg.
Registrace nových Ferrari ve Velké Británii se podle oficiálních statistik ve třetím kvartálu loňského roku propadly v meziročním srovnání o 44 procent. To před nedávnem přiznal i šéf italské značky Benedetto Vigna, který v rozhovoru pro Financial Times uvedl, že Ferrari do Spojeného království momentálně dováží mnohem méně aut než dřív.
Podobně na tom jsou ale i další značky. Automobilce Aston Martin klesly prodeje asi o třetinu. Značka Rolls-Royce pak ve Spojeném království momentálně prodává asi o čtvrtinu méně nových aut než dřív. „Bohatá vrstva společnosti se z Británie přesouvá jinam. Proto mě pokles poptávky nepřekvapuje,“ uvedl pro Bloomberg Chris Brownridge, šéf značky Rolls-Royce.
To však má nepříjemné důsledky také na britské autodealery. Některé autosalony zaměřující se na prodej luxusních aut musí potenciálním zákazníkům nabízet výrazné slevy, aby je ke koupi vůbec přiměly. Příkladem je showroom Tollerton Hall u Nottinghamu, který před nedávnem snížil cenovku nového Ferrari o 50 tisíc liber (zhruba 1,4 milionu korun). „Rok 2025 byl z hlediska prodejů nejhorším rokem v naší historii,“ tvrdí spolumajitel showroomu Gary Tolson.
Prodeje luxusních nemovitostí padají
Automobilky momentálně na britském trhu nezažívají jednoduché časy. Před nedávnem ze Spojeného království dokonce odešla třeba i japonská Honda, a to i kvůli Brexitu, který měl výrazně zkomplikovat vývoz vozidel do země. Britské automobilky se pak kvůli propadu domácích prodejů musí spoléhat na prodeje hlavně v zahraničí, a to zejména v USA a Asii.
Ve Spojených státech však ve stejnou dobu prodeje komplikují Trumpova cla a třeba v Číně za poslední dobu propadla poptávka kvůli tomu, že Číňané znatelně šetří, a to právě hlavně v segmentu luxusního zboží.
Změny jsou ale patrné i v jiných sférách. Propady prodejů jsou patrné třeba i na trhu s luxusními londýnskými nemovitostmi. Ceny rezidencí v Londýně s cenovkou nad 5 milionů liber (asi 140 milionů korun) za poslední rok spadly asi o 15 procent, uzavírá Bloomberg.