Nelegální tabák drtí australskou ekonomiku. Škody jsou nejvyšší v historii

Autor:
  17:00
Nelegální obchod s tabákem patří v Austrálii k nejbrutálnějším a nejrychleji rostoucím formám kriminality. Podle odhadů způsobil ve finančním roce 2023 až 2024 ztráty ve výši čtyř miliard dolarů, čímž výrazně přispěl k celkovým škodám z organizovaného zločinu. Ty dosáhly rekordních 82,3 miliardy dolarů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: BAT

Zprávy Australské komise pro kriminální zpravodajství (ACIC) a Australského institutu kriminologie (AIC) ukazují, že ekonomický dopad nelegální činnosti vzrostl během jediného roku o 13,6 miliardy dolarů. Hlavním důvodem je především prudká expanze černého trhu s tabákem a elektronickými cigaretami doprovázená nárůstem násilí.

„Zločinecké skupiny nadále vedou boje o kontrolu nad lukrativním tabákovým trhem. Tyto syndikáty jsme spojili s více než 200 žhářskými útoky a nejméně třemi vraždami,“ uvedla výkonná ředitelka ACIC Heather Cooková pro ABC News.

Nelegální trh s cigaretami je největší za deset let. Roste i v Česku

Odhad čtyř miliard dolarů je podle úřadů spíše konzervativní, protože nezahrnuje nelegální obchod s elektronickými cigaretami. Od zavedení přísnějších regulací v roce 2024 zabavily federální složky přes 10 milionů produktů spojených s tímto typem kouření. To podle AIC ukazuje na rychle se rozvíjející trh.

Ve srovnání s finančním rokem 2020 až 2021 se ztráty způsobené nelegální činností zčtyřnásobily, čímž se potvrdilo, že tabák je druhým největším černým trhem v zemi. Největší kategorií nadále zůstávají drogy s odhadovanými náklady 19 miliard dolarů.

Budoucnost australského zločinu

Cooková dále upozorňuje na měnící se strukturu organizovaného zločinu v Austrálii. „Tyto syndikáty dnes fungují spíše jako nadnárodní korporace, protože využívají šifrované platformy, mezinárodní dodavatelské řetězce a složité finanční sítě.“

Podle úřadů zločinci stále častěji pronikají i do vládních podpůrných programů, zejména do Národního programu pojištění pro osoby se zdravotním postižením (NDIS). Odtud pak odčerpávají finance určené klientům.

Vést válku proti vapingu je absurdní, říká kanadský expert na závislosti

Problémem je také nábor nezletilých, k čemuž gangy využívají sociální sítě a šifrované zprávy. Teenageři pak přepravují drogy, provádějí útoky nebo působí jako hlídka. „Syndikáty se často zaměřují na dospívající, protože jsou levnější, snadno manipulovatelní a online,“ tvrdí Cooková. „Jejich strategie je jasná. Z dnešních mladých se mají stát zítřejší vůdci podsvětí.“

Přestože škody způsobené organizovaným zločinem stále rostou, bezpečnostní složky denně pracují na rozbití těchto skupin. Cooková ve čtvrtek vyzvala k pokračující spolupráci mezi vládou, průmyslem a veřejností.

„Závažná a organizovaná kriminalita je celostátní výzvou, která se týká nás všech, ať už si to uvědomujeme, nebo ne. Společnými silami ale můžeme vybudovat odolnější Austrálii.“

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...

Dálniční známky od ledna zdraží. Kvůli novým kilometrům a inflaci

Most nad dálnicí D6 u odbočky na Loket čeká celková rekonstrukce.

Dálniční známky od ledna zdraží. Jejich cena se mění podle výše inflace a počtu kilometrů, o které se dálniční síť za rok rozrostla, informovalo ministerstvo dopravy. Nejpoužívanější celoroční známka...

Nelegální tabák drtí australskou ekonomiku. Škody jsou nejvyšší v historii

Navzdory rostoucí nabídce alternativních produktů zůstávají stále...

Nelegální obchod s tabákem patří v Austrálii k nejbrutálnějším a nejrychleji rostoucím formám kriminality. Podle odhadů způsobil ve finančním roce 2023 až 2024 ztráty ve výši čtyř miliard dolarů,...

9. listopadu 2025

Po sporu o značku přichází nová etapa. Prim investuje do výroby i nového designu

Česká značka PRIM představuje novou limitovanou edici PRIM ELTON TV, která...

Po pětadvaceti letech se uzavřel spor o značku českých hodinek Prim. Společnost MPM Quality z Frýdku-Místku podnikatele Petra Hanka letos v červnu koupila od skupiny Czechoslovak Group podnik Elton...

9. listopadu 2025

Energie zlevňují. ČEZ od ledna sníží ceny za elektřinu a plyn 1,6 milionu zákazníkům

ilustrační snímek

Energetická společnost ČEZ zlevní od začátku příštího roku dodávky energií pro celkem 1,6 milionu zákazníků. Cenu elektřiny na dobu neurčitou sníží o 240 Kč za spotřebovanou megawatthodinu (MWh),...

9. listopadu 2025  13:13

Fastfood již není pro každého. McDonald’s ztrácí v USA nízkopříjmové zákazníky

Restaurace řetězce McDonald’s v Alexandrii ve státě Virginia (22. října 2024)

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s se potýká s problémem udržení nízkopříjmových zákazníků. Ti se kvůli inflaci a rostoucím nákladům rychlému občerstvení stále častěji vyhýbají. Podle...

9. listopadu 2025

Ukrajinci odvedli na daních v Česku přes osm miliard. Dvakrát víc, než stojí pomoc

Uprchlíci z Ukrajiny čekají před Úřadem práce na Praze 4 Novodvorská. (21....

Ukrajinští uprchlíci žijící v České republice zaplatili ve třetím čtvrtletí letošního roku na odvodech a daních 8,2 miliardy korun, více než dvojnásobek částky, kterou český stát vynaložil na jejich...

9. listopadu 2025  10:26

Itálie je evropská velmoc hazardu. Nejvyšší daň za to platí ti závislí

Alespoň jednou ročně sází téměř každý druhý Ital (5. 11. 2025).

Italové dlouhodobě milují hazardní hry. Stát díky tomu zaznamenává štědré daňové příjmy, na druhé straně má ale spousta Italů právě kvůli hazardu zkažený život. Mnohým zmizely úspory, kvůli sázení...

9. listopadu 2025

Pokémoni, hokejisti i fotbalisti. Češi stále více investují do sběratelských karet

Pokémon karty se vrací.

Zájem o sběratelské karty v Česku v posledních letech roste. Ke svému koníčku z dětství se čím dál častěji vracejí starší muži a přibývá také žen, které se sběratelství věnují. Vyplývá to z ankety...

9. listopadu 2025  7:23

Když luxus znamená klid. Kde leží nejlepší lyžařská střediska bez davů

The ICE St. Moritz Concours d’Elegance

Populární evropská i americká zimní střediska trpí stále více náporem lyžařů. Ti, kdo preferující spíše horský klid, proto hledají nová útočiště. Pět dosud davy neobjevených míst zmapovala agentura...

9. listopadu 2025

Jak se žije ruským podnikatelům na Západě. Bojují s regulacemi i podezíravostí

Nik Storonsky, zakladatel a šéf britského bankovního startupu Revolut

Od počátku invaze na Ukrajinu se rozhodly opustit Rusko stovky tisíc lidí. Přestěhovali se do zahraničí, kde začali budovat nový život. Někteří zamířili do Gruzie, jiní do Arménie, na Kypr, do Řecka...

9. listopadu 2025

Umělá inteligence jako dohazovač. Seznamovací aplikace cítí příležitost k rozvoji

Aplikace Tinder přijde s bezpečnostním tlačítkem.

Technologie umělé inteligence proměňuje i svět online seznamování. Zatímco zavedené platformy ji integrují, nové aplikace ji využívají jako základní součást svého fungování. Díky pokročilým...

8. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nagoja není nuda. Neprávem zapomenuté japonské město bojuje o pozornost

Hrad ve městě Nagoja patří mezi nejvyhledávanější turistické atrakce. (27....

Přestože je Japonsko z mnoha různých důvodů zaplaveno turisty, v zemi nadále existují města, která návštěvníky příliš netáhnou. Na cestě vysokorychlostními vlaky z Tokia turisté obvykle míří spíše do...

8. listopadu 2025

Pro jedny hrozba, pro jiné příležitost. Popularita čínských plnicích per roste

plnicí pero pelikan inkoust sběratelé čína produkty

Popularita plnicích per je i navzdory všudypřítomné digitalizaci stále obrovská. Trh ale čím dál více zaplavují i levné produkty z Číny vytlačující původní výrobce. Lákají především na velmi nízkou...

8. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.