Nelegální tabák drtí australskou ekonomiku. Škody jsou nejvyšší v historii

Zprávy Australské komise pro kriminální zpravodajství (ACIC) a Australského institutu kriminologie (AIC) ukazují, že ekonomický dopad nelegální činnosti vzrostl během jediného roku o 13,6 miliardy dolarů. Hlavním důvodem je především prudká expanze černého trhu s tabákem a elektronickými cigaretami doprovázená nárůstem násilí.
„Zločinecké skupiny nadále vedou boje o kontrolu nad lukrativním tabákovým trhem. Tyto syndikáty jsme spojili s více než 200 žhářskými útoky a nejméně třemi vraždami,“ uvedla výkonná ředitelka ACIC Heather Cooková pro ABC News.
Odhad čtyř miliard dolarů je podle úřadů spíše konzervativní, protože nezahrnuje nelegální obchod s elektronickými cigaretami. Od zavedení přísnějších regulací v roce 2024 zabavily federální složky přes 10 milionů produktů spojených s tímto typem kouření. To podle AIC ukazuje na rychle se rozvíjející trh.
Ve srovnání s finančním rokem 2020 až 2021 se ztráty způsobené nelegální činností zčtyřnásobily, čímž se potvrdilo, že tabák je druhým největším černým trhem v zemi. Největší kategorií nadále zůstávají drogy s odhadovanými náklady 19 miliard dolarů.
Budoucnost australského zločinu
Cooková dále upozorňuje na měnící se strukturu organizovaného zločinu v Austrálii. „Tyto syndikáty dnes fungují spíše jako nadnárodní korporace, protože využívají šifrované platformy, mezinárodní dodavatelské řetězce a složité finanční sítě.“
Podle úřadů zločinci stále častěji pronikají i do vládních podpůrných programů, zejména do Národního programu pojištění pro osoby se zdravotním postižením (NDIS). Odtud pak odčerpávají finance určené klientům.
Problémem je také nábor nezletilých, k čemuž gangy využívají sociální sítě a šifrované zprávy. Teenageři pak přepravují drogy, provádějí útoky nebo působí jako hlídka. „Syndikáty se často zaměřují na dospívající, protože jsou levnější, snadno manipulovatelní a online,“ tvrdí Cooková. „Jejich strategie je jasná. Z dnešních mladých se mají stát zítřejší vůdci podsvětí.“
Přestože škody způsobené organizovaným zločinem stále rostou, bezpečnostní složky denně pracují na rozbití těchto skupin. Cooková ve čtvrtek vyzvala k pokračující spolupráci mezi vládou, průmyslem a veřejností.
„Závažná a organizovaná kriminalita je celostátní výzvou, která se týká nás všech, ať už si to uvědomujeme, nebo ne. Společnými silami ale můžeme vybudovat odolnější Austrálii.“