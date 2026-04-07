Austrálie zlevňuje pohonné hmoty. Ceny klesly poprvé od začátku války v Íránu

Jan Dvořák
  12:18
Ceny paliv v Austrálii klesají z rekordních úrovní. Celostátní průměrná cena benzinu se v týdnu končícím v neděli snížila o více než 5 procent na 2,40 australského dolaru za litr. To je první pokles od začátku února. Cenám pomohla vládní opatření v podobě dočasného snížení některých daní a uvolnění paliva ze státních rezerv. Spolu s krizí roste prodej elektroaut, a to jak v Austrálii, tak i na Novém Zélandě.

Cisterna společnosti United Petroleum dodává benzin do čerpací stanice stejnojmenné sítě v Coffs Harbour v Austrálii. (29. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

Podle údajů Australského ropného institutu klesla průměrná cena benzinu v zemi v týdnu končícím v neděli o více než 5 procent na 2,40 australského dolaru (33 Kč) za litr, píše agentura Bloomberg.

Je to vůbec první pokles od prvního únorového týdne, cena je však stále o zhruba třetinu vyšší než na začátku března. Nafta zdražila o méně než procento na 3,13 australského dolaru (43 Kč), což je nejvyšší hodnota od roku 2006.

Austrálie většinu paliva dováží, což ji vystavuje riziku globálních výkyvů v dodávkách. Panické nákupy řidičů tento problém ještě zhoršily, to způsobilo, že některým čerpacím stanicím došlo palivo.

Zdražení paliv ovlivní cenu zboží z Asie, promítá se hlavně u dopravy, říkají prodejci

Australská vláda následně zavedla opatření, která mají zajistit dodávky a zmírnit růst cen, včetně dočasného snížení některých daní s cílem snížit náklady řidičů. Vláda rovněž uvolnila část paliva z národních rezerv a požádala asijské vývozce o záruky dodávek, aby zajistila, že dovoz bude i nadále pokračovat.

„Zatím země obdržela všechny očekávané dodávky a společnosti mají zajištěné zakázky až do května,“ uvedl o víkendu ministr energetiky Chris Bowen. Poptávka však prudce vzrostla, protože lidé nyní nakupují ve větším množství, aby se vyhnuli případnému nedostatku, a to zejména ve venkovských oblastech země.

Lidé volí elektromobilitu

V důsledku vyšších cen pohonných hmot v březnu také prudce narostly prodeje elektromobilů, které dosáhly historicky nejvyššího podílu na trhu. Podle údajů Federální komory automobilového průmyslu zveřejněných v úterý tvořily elektromobily minulý měsíc téměř 15 procent celkového prodeje nových vozů, což představuje nárůst proti 7,5 procenta v předchozím roce.

„Vzhledem k narušení dodávek pohonných hmot způsobenému konfliktem na Blízkém východě uvažuje o pořízení elektromobilu stále více spotřebitelů,“ uvedl ve svém prohlášení Tony Weber, generální ředitel Federální komory automobilového průmyslu (FCAI), vrcholného orgánu automobilového průmyslu v Austrálii.

Zlom na evropském trhu s elektromobily. Čínská BYD poprvé porazila Teslu

Čínská společnost BYD, která prodává výhradně čistě elektromobily a hybridní vozy, se minulý měsíc v Austrálii posunula ze šestého místa v únoru na třetí místo, hned za společnosti Toyota a Kia.

Poptávka po modelech značky rovněž prudce vzrostla na Novém Zélandu. Počet prodaných čistě elektrických a hybridních vozidel k 14. březnu tam byl čtyřnásobný proti obvyklému objemu, uvedl generální ředitel automobilky Warren Wilmot.

Podle zprávy stanice RadioNZ cena benzinu na Novém Zélandu od začátku března vzrostla o dvacet procent a dosáhla výše tří novozélandských dolarů (36 Kč) za litr, což je jen o šest centů méně než při posledním prudkém nárůstu cen v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, uzavírá Bloomberg.

