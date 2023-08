Desetina ryb prodávaných v Austrálii nemá správné označení, zjistily testy

Národní studie, kterou provedla nadace Minderoo, odhalila závažný problém s označováním ryb a záměnou jejich druhů. Výzkumníci, kteří testovali DNA 672 mořských produktů prodávaných v australských supermarketech, na rybích trzích a v restauracích, zjistili, že 11,8 procenta z nich neodpovídá tomu, co hlásí jejich etiketa. Informaci přinesl portál The Guardian.

Například tasmánský supermarket, který údajně prodával dovážené rejnoky, ve skutečnosti prodával kriticky ohrožené rejnoky skvrnité z Jižní Ameriky. V jedné restauraci v Západní Austrálii se zase pod obecným označením žralok ve skutečnosti skrývalo maso kladivouna obecného, který je celosvětově zařazen mezi téměř ohrožené druhy.

