Austrálie postaví na severu země solární farmu. Má být největší na světě

Australská ministryně životního prostředí Tanya Pliberseková řekla, že farma by měla vyrábět dostatek energie pro napájení tří milionů domácností. „Bude to největší solární zóna na světě, díky níž se Austrálie stane světovým lídrem v oblasti zelené energie,“ uvedla Pliberseková.

Australská společnost SunCable chystá stavbu obřího solárního parku na severu Austrálie. Podmořským kabelem se má spojit se Singapurem. (21. srpna 2024)

„Australané mají na výběr mezi přechodem na obnovitelné zdroje energie, který už začal a který vytváří pracovní místa a snižuje ceny, a placením za drahou jadernou fantazii, která se možná nikdy neuskuteční,“ řekla ministryně s odkazem na plány opozice. Dodala, že projekt poskytne téměř šestkrát více energie, než by mohl vyrobit jaderný reaktor o výkonu 700 megawatthodin (MW).

Očekává se, že solární farma na severu Austrálie bude dodávat čtyři gigawatty elektrické energie za hodinu pro domácí použití. Další dva gigawatty poputují do Singapuru, což pokryje patnáct procent spotřeby tohoto městského státu. Za rok je to tedy více než 52 500 gigawatthodin, respektive 52,5 terawatthodiny (TWh). Baterie by mohly uchovávat až 40 gigawattů.

Pro srovnání - v České republice je největším výrobcem energie elektrárna v jihočeském Temelíně. Jeho produkce pokrývá pětinu spotřeby v Česku. Elektrárna má dva bloky, každý o výkonu 1 125 MW. Loni Temelín vyrobil přes 16 TWh elektřiny.

Projekt o rozloze dvanáct tisíc hektarů, známý jako SunCable, se nachází ve sluncem zalitém území na severu Austrálie. Jeho hodnota se odhaduje na 21 miliard eur (zhruba 527 miliard Kč). Podporuje jej technologický miliardář a ekologický aktivista Mike Cannon-Brookes.

Solární farma má začít vyrábět energii v roce 2030. „Odhaduje se, že v severní Austrálii vytvoří 14 300 pracovních míst,“ uvedla ministryně.

V roce 2022 tvořily obnovitelné zdroje energie v Austrálii podle vládních údajů zhruba 32 procent z celkové výroby elektřiny. Uhlí přestavovalo 47 procent energetického mixu.