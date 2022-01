Austrálii trápí nedostatek pracovní síly. Studentům poskytne slevu na víza

Australská vláda zoufale hledá mezinárodní pracovníky či studenty, kteří by v zemi obsadili volná pracovní místa. Přilákat do země je chce prostřednictvím slevy z poplatků za víza. Významná část pracovních sil totiž v zemi kvůli karanténě či izolaci v důležitých odvětvích chybí. Týká se to především gastra a zemědělství.