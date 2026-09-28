„Třem různým včelařům zloději odcizili 44 včelstev. Zatím jsme ale nezkontrolovali všechny úly, takže si myslím, že ztráta bude ještě vyšší,“ řekl Guardianu včelař Tom Bidner.
Podle něj bylo v každém úlu nejméně 20 tisíc včel, což by znamenalo, že zloději jich ukradli přes 800 tisíc. „Nebyli to žádní amatéři, protože vzali jen plodovou skříň, takže úl z dálky vypadá pořád stejně,“ popisuje. Pachatelé také neodnesli žádný med.
Majitelé ovšem nepřišli pouze o včelstva, ale i o smlouvy na opylování, které mohou dosahovat až tisíců dolarů. Ztrátu kvůli nižší kvalitě kvetení pocítí také pěstitelé. „Je to největší krádež, jakou jsem kdy zažil,“ svěřil se Bidner.
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K variantě, že zloději nebyli hobby chovatelé, ale komerční farmáři se přiklání i detektivní seržant Ben Cross z jednotky v Mareebě.
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Ztráta rojů ovšem pro včelaře není jedinou ranou. Nedaleko oblasti byl totiž před týdnem poprvé zaznamenán výskyt roztoče varroa neboli kleštíka. „Od doby, co byl v roce 2022 objeven v Newcastlu jsme na prevenci vynaložili přes 100 milionů dolarů, ale dostupné způsoby léčby mají pouze omezenou dobu účinnosti,“ uvedla profesorka z University of Queensland Megan O’Maraová.
Pokud se bude parazit nekontrolovatelně šířit dál, vyjde to Austrálii za 30 let na miliardu dolarů. V roce 2023 se totiž země oficiálně vzdala snahy o eradikaci. „Snažíme se vyvinout účinnější způsoby léčby a nejslibněji zatím vypadá využití technologie mRNA, jejíž vývoj byl zahájen během pandemie covidu,“ dodává. Než se však látka začne oficiálně používat, ještě pár let to potrvá.
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Australský severní Queensland je navíc ohroženější než okolní regiony. Kvůli horkému počasí zde totiž včely vychovávají potomky celý rok a paraziti se rozmnožují už v plodu. „Zatím jsem roztoče ve svých úlech neobjevil, ale chtěl bych se na to zaměřit více. Bohužel mi to teď narušila vlna krádeží,“ uzavírá včelař Bidner.