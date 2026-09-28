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Velká medová loupež. Zloději v Austrálii ukradli přes 800 tisíc včel

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  17:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Australští včelaři řeší neobvyklou vlnu krádeží. Zloději na severu Queenslandu totiž z úlů odnesli přes 800 tisíc včel. Kromě toho se majitelé musí potýkat i s rozšířením roztoče varroa.

„Třem různým včelařům zloději odcizili 44 včelstev. Zatím jsme ale nezkontrolovali všechny úly, takže si myslím, že ztráta bude ještě vyšší,“ řekl Guardianu včelař Tom Bidner.

Podle něj bylo v každém úlu nejméně 20 tisíc včel, což by znamenalo, že zloději jich ukradli přes 800 tisíc. „Nebyli to žádní amatéři, protože vzali jen plodovou skříň, takže úl z dálky vypadá pořád stejně,“ popisuje. Pachatelé také neodnesli žádný med.

Majitelé ovšem nepřišli pouze o včelstva, ale i o smlouvy na opylování, které mohou dosahovat až tisíců dolarů. Ztrátu kvůli nižší kvalitě kvetení pocítí také pěstitelé. „Je to největší krádež, jakou jsem kdy zažil,“ svěřil se Bidner.

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K variantě, že zloději nebyli hobby chovatelé, ale komerční farmáři se přiklání i detektivní seržant Ben Cross z jednotky v Mareebě.

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Ztráta rojů ovšem pro včelaře není jedinou ranou. Nedaleko oblasti byl totiž před týdnem poprvé zaznamenán výskyt roztoče varroa neboli kleštíka. „Od doby, co byl v roce 2022 objeven v Newcastlu jsme na prevenci vynaložili přes 100 milionů dolarů, ale dostupné způsoby léčby mají pouze omezenou dobu účinnosti,“ uvedla profesorka z University of Queensland Megan O’Maraová.

Pokud se bude parazit nekontrolovatelně šířit dál, vyjde to Austrálii za 30 let na miliardu dolarů. V roce 2023 se totiž země oficiálně vzdala snahy o eradikaci. „Snažíme se vyvinout účinnější způsoby léčby a nejslibněji zatím vypadá využití technologie mRNA, jejíž vývoj byl zahájen během pandemie covidu,“ dodává. Než se však látka začne oficiálně používat, ještě pár let to potrvá.

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Australský severní Queensland je navíc ohroženější než okolní regiony. Kvůli horkému počasí zde totiž včely vychovávají potomky celý rok a paraziti se rozmnožují už v plodu. „Zatím jsem roztoče ve svých úlech neobjevil, ale chtěl bych se na to zaměřit více. Bohužel mi to teď narušila vlna krádeží,“ uzavírá včelař Bidner.

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Australští včelaři řeší neobvyklou vlnu krádeží. Zloději na severu Queenslandu totiž z úlů odnesli přes 800 tisíc včel. Kromě toho se majitelé musí potýkat i s rozšířením roztoče varroa.

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