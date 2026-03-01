Nejnovější Světová zpráva OSN o drogách ukazuje, že kokain každoročně užívá přibližně 4,5 procenta Australanů, což je dvojnásobek ve srovnání s USA. Analýza odpadních vod ukazuje, že v období 12 měsíců končících v srpnu 2024 vzrostlo užívání kokainu v celé zemi o 69 procent na rekordní úroveň.
„Co mě ale naprosto znepokojuje, je normalizace užívání drog,“ říká Michael Barnes, který více než pět let vedl Komisi pro trestnou činnost v Novém Jižním Walesu. „Právníci, účetní ani lékaři v Austrálii dnes nemají s nákupem kokainu sebemenší problém,“ říká Barnes.
Více peněz než na obranu
Stále se zvyšující spotřeba drogy učinila z Austrálie lukrativní trh pro mezinárodní zločinecké gangy, a to i navzdory odlehlosti kontinentu. V Sydney se kokain prodává přibližně za 300 australských dolarů za gram, což odpovídá asi 4 000 korunám. To je téměř dvojnásobek ceny v Londýně.
Finanční zátěž způsobená touto závislostí je obrovská. Nelegální drogy byly podle Australského institutu kriminologie největší složkou vlny závažné a organizované kriminality, která v roce 2024 odčerpala z australské ekonomiky 82,3 miliardy australských dolarů (1,1 bilionu Kč), což je o 20 procent více než v předchozím roce. Pro srovnání, částka daleko převyšuje roční rozpočet vlády na obranu.
|
Policie obvinila 60 lidí za pašování kokainu a heroinu do Austrálie
Drogy jsou podle institutu středobodem sítě zločinů zahrnujících vraždy, žhářství a offshore podvodná centra. Sydney navíc v posledních měsících zasáhla série bezprecedentních útoků za bílého dne a střelby z jedoucích aut. Zločinecké gangy v nich bojují o kontrolu nad obchodem s drogami ve městě.
Kvůli rozsáhlému pobřeží Austrálie se většina nelegálních zásilek vyhne hraničním kontrolám. Pašerácké gangy najímají zaměstnance společnosti Qantas Airways, pracovníky komerční přepravy nebo přístavní personál jako důvěryhodné insidery, kteří jim látku pomáhají dostat do země.
Jak byznys funguje?
Jeden z plánů na dovoz 100 kilogramů kokainu letem společnosti Qantas z Johannesburgu do Sydney ze dne 7. října 2023 ukazuje, jak tento systém v praxi obvykle funguje. Podrobnosti o tomto pokusu, který rozkryla policie, pocházejí z soudních spisů, které získala agentura Bloomberg.
Plán se točil kolem několika pracovníků na letišti v Sydney. Jedním z nich byl Michael James McPherson, manažer společnosti Jets Transport Express, dceřiné letecké společnosti Qantas zabývající se zahraniční přepravou nákladu. Jeho pozice mu umožňovala vstup do zabezpečených oblastí letiště včetně mezinárodního nákladního terminálu aerolinek.
|
Šéf gangu chystal i únosy, o nichž policie neví. Chtěl převážet kokain
McPherson se spojil s Darrenem Stevenem Braggem, který několik měsíců před plánovaným dovozem kokainu přišel o práci v jiné logistické firmě. Bragg nabídli McPhersonovi 10 000 australských dolarů a velký pytel kokainu jako odměnu za to, že ho zaměstná ve společnosti Jets Transport. Tak se i stalo a McPherson se nakonec stal jeho šéfem.
Jakmile Bragg práci získal, začal okamžitě řešit se zahraničními společníky, jak dostat pět pytlů s kokainem z nákladního kontejneru prostoru letadla Qantas linky QF64. Zásilka měla dorazit v sobotu, tedy přesně v den, kdy měl Bragg službu. Spolu s McPhersonem zásilku z letadla vyzvedli a drogy poté naložili do vozidla na letišti. Na tuto chvíli už ale čekala australská federální policie. Bragg, McPherson a třetí muž, řidič, byli zatčeni. Bragg nakonec dostal deset let vězení a McPherson tříletý trest.
|
Pašování drog do Austrálie maskovali za dovolenou, kurýr dostal 10 let
Jindy gangy provozují dovozní podnikání legálně po celé měsíce nebo roky. Jakmile si vybudují čistý rejstřík, začnou tyto společnosti ukrývat drogy v běžných zásilkách. Gangy z tohoto obchodu vycházejí jako vítězové. „Můžete jen odhadnout, kolik z celkové spotřeby policie zachytí. Pokud jste odvážní, řeknete 30 procent. Někteří lidé by řekli, že méně,“ říká Barnes.
Jakmile se kokain dostane do země, stačí k jeho objednání jedna SMS zpráva. Anonymní dealeři několikrát týdně rozesílají zprávy pravidelným nebo příležitostným uživatelům, aby podpořili prodej, jak uvádějí lidé, kteří tyto zprávy dostávají. Číslo odesílatele se ale často mění, objednávky se přijímají pouze přes WhatsApp, kde dealeři nejen vychvalují kvalitu svého produktu, ale nabízejí slevy při hromadných nákupech.
Téměř nemožný boj
Tok drog do Austrálie je téměř nemožné zastavit, protože již nepřicházejí pouze přes Tichý oceán. V současné době se jihoamerický kokain dostává do Sydney přes Evropu, Asii, Afriku a Střední východ. Úřady varují, že zásilky drog jsou stále větší.
Orgány činné v trestním řízení se ale brání. Od července bude regulátor finančních trestných činů dohlížet také na realitní makléře, právníky a účetní, tedy všechny profese, které zločinci využívají k ukrývání výnosů z prodeje drog. V uplynulých dvou letech policie v Novém Jižním Walesu zabavila řadu luxusních automobilů, bedny se zlatými cihlami, lodě, šperky a hodinky, u nichž existuje podezření, že jde o majetek pocházející z trestné činnosti.
|
V Austrálii zadrželi osm lidí kvůli pašování drog, mezi nimi i stevarda
Hraniční úředníci také zaznamenali několik nevídaných úspěchů. V květnu loňského roku policie zadržela asi 500 kilometrů severně od Sydney 13metrovou motorovou loď, která převážela více než tunu kokainu.
V listopadu policie obvinila velitele mezinárodní lodi přepravující hospodářská zvířata z údajného plánu na dovoz více než 525 kilogramů kokainu. Drogy byly údajně vyhozeny z lodi, když plula směrem k Perthu v západní Austrálii. Policie našla balíčky připevněné k plovoucím sudům třicet kilometrů od pobřeží.
Úřady však vedou marný boj proti dodavatelům kokainu a Barnes se snaží najít způsob, jak tuto situaci změnit. „Dokud budou lidé ochotni utratit tolik peněz za jeho nákup, vždy se najde někdo, kdo jim ho dodá,“ uzavřel podle Bloombergu.