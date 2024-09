Austrálie, země gamblingu zaslíbená. Ani zákaz reklamy to nejspíš nezmění

Když bylo Australance Mary čtyřicet let, jejímu manželovi, tehdy padesátníkovi, diagnostikovali časné stadium demence. Muž se brzy poté ocitl v domově pro dlouhodobě nemocné, kde ho jeho manželka pravidelně navštěvovala. Cestou zpět se však stále častěji zastavovala v hospodě. A protože tam byly automaty, začala hrát.

Brzy se ocitla ve fázi, kdy už nemohla přestat. Kvůli péči o děti dala později výpověď v práci, a když její manžel zemřel, prodala jeden z jejich domů, aby vyžila. Najednou měla v ruce spoustu peněz. Začala zůstávat v hernách až do časných ranních hodin a stále častěji nechávala své děti, z nichž nejstaršímu bylo 18 a nejmladšímu šest let, aby se staraly samy o sebe. Nakonec jí úřady děti odebraly z péče, píše list The Guardian.

Příběh na automatech závislé Australanky je jen jedním ze střípků podobných osudů tamních obyvatel. Společného jmenovatele mají v podobě hazardu. Například jen stát Nový Jižní Wales je co do počtu hracích automatů na druhém místě za Nevadou, kde leží hříšné Las Vegas. V Novém Jižním Walesu se nachází přibližně 90 000 automatů, to odpovídá jednomu automatu na každých 88 obyvatel. V Nevadě, která má 3,1 milionu obyvatel, jich je asi 120 000.

Australané prohrají nejvíc

Gambling je problém celé země. Austrálie má méně než procento světové populace, podle Australského institutu se v ní však nachází 18 procent všech výherních automatů. Australané také v automatech prohrají nejvíc peněz na světě v přepočtu na obyvatele. Podle tamního Australského institutu pro zdraví a sociální péči ročně prosázejí 25 miliard dolarů. (565 miliard Kč)

Tato obrovská částka je částečně způsobena tím, že v Austrálii se za hazardem nechodí do kasin nebo speciálních heren, jako jinde na světě, ale do hospod, které jsou na každém rohu. Ale nejde jen o krabice s blikajícími žárovkami. V zemi je na postupu i online hazard přístupný odkudkoli. Podle průzkumu Centra pro výzkum hazardních her si už třetina respondentů v posledních čtyřech měsících vsadila online.

„Třiašedesát centů z každého dolaru, který projde automatem, pochází od závislého,“ říká Tim Costello z australské Aliance pro reformu hazardních her. Přesné údaje o počtu sebevražd způsobených hazardními hrami v Austrálii neexistují, ale podle údajů z Hongkongu, kde je míra hazardních her nižší, by to podle Costella mohlo být pravděpodobně dvacet procent.

Gambling jako nemoc

V poslední době se v Austrálii stále hlasitěji mluví o hazardních hrách a jejich regulaci. Labouristická vláda již dříve navrhovala částečný zákaz reklamy na na ně, přelomové bylo loňské doporučení parlamentu požadující jejich úplný zákaz. Vzápětí však některé mediální společnosti začaly kvůli obavám o příjmy z reklamy lobovat za to, aby vláda zákaz zmírnila.

Zastánci změn doporučují, aby se k hazardu přistupovalo podobně jako ke kouření: jako ke zdravotnímu problému. Austrálie zakázala reklamy na kouření v roce 1992. Dnes kouří denně méně než desetina Australanů. Podle průzkumu z roku 2022 tři čtvrtiny z nich v posledním roce hrály hazardní hry.

„Máme nejslabší regulaci ze všech zemí světa. To je vše, co s tím souvisí,“ říká Costello. Zákaz reklam na hazardní hry by podle něj ochránil děti, omezil domácí násilí a podle něj je to nezbytné i pro ochranu australské kultury. „Pokud sledujete australské reklamy na sportovní sázení, v každé z nich jsou mladí muži, kteří nabádají: hrajte s kamarády.“

Sotva se co změní

Hazard je v Austrálii velmi snadno dostupný. Sázet lze z telefonu, v hospodách, klubech i sázkových kancelářích. Na výběr jsou sázky na sport, politiku, reality show, koně, chrty, hrát se dá na automatech. Závislí přišli o manželství, dostali se do vězení, prohráli své domy, ztratili práci, rodiny, přátele a trpěli drogovou závislostí.

Jedna Australanka, která je již šest let „čistá“ strávila týden sledováním svého bratra, jak sází své úspory na důchod ve výši 40 000 dolarů. Jedenadvacetiletý muž se již dvakrát pokusil o sebevraždu.

Ani Australanka Mary si není si jistá, zda zákaz reklamy něco změní. „Možnosti k hazardu jsou doslova na každém kroku, je to prostě všude...“ říká. Čtyři z jejích dětí se od té doby vrátily do její péče, ale nejstarší dcera jí stále neodpustila.

„Začínám se trochu bát, že můj problém je už příliš velký na to, abychom se znovu usmířily,“ říká. „Ale doufám, že jednou ten den přijde,“ uzavírá podle The Guardianu žena závislá na sázení.