Austrálie čelí energetické krizi, vysoké ceny trápí i tamní průmysl

V posledních týdnech Austrálie pocítila následky přerušení dodávek uhlí, výpadků provozu několika uhelných elektráren a prudkého růstu světových cen energie. Společně se zdražováním elektřiny se zvýšila poptávka po plynu, a to i vzhledem k nastupujícímu chladnému počasí, píše agentura Reuters.

Australský výrobní sektor, který je hlavním spotřebitelem elektřiny a plynu v zemi, je vystaven prudce rostoucím nákladům. Vysoké ceny energií „zabolí“ především firmy, kterým končí dlouhodobé kontrakty.

Společnost Brickworks, která je největším výrobcem cihel v zemi, má uzavřenou dlouhodobou smlouvu plynu a platí v průměru deset australských dolarů (164 Kč) za gigajoule (GJ). Tamní vláda „zastropovala“ ceny na 40 australských dolarech (656 Kč). To je však podle šéfa společnosti Brickworks příliš moc.

„Kdybychom museli zaplatit po vypršení smlouvy aktuální spotovou cenu, nepochybně bychom zavřeli závody a přesunuli výrobu do zahraničí,“ řekl Lindsay Partridge, výkonný ředitel společnosti Brickworks pro agenturu Reuters.

Společnost vlastní mimo jiné i firmu Glen-Gery, která sídlí ve Spojených státech. Tam v případě plynu platí jen tři americké dolary (71 Kč) za GJ. „Pokud by smlouva vypršela a bylo by nutné zaplatit 40 australských dolarů, přičemž by byla možnost kupovat plyn za tři dolary v USA, pak je celkem jednoduché si to spočítat,“ zmínil Partridge.

Omezení provozu

Rostoucím nákladům za energie čelí i společnost Boral, která taktéž vyrábí stavební materiály. Kvůli cenám energií musela omezit provoz. „Byli jsme nuceni dočasně omezit některé naše činnosti a bohužel nám nezbyla jiná možnost, než přenést růst (nákladů) přímo na zákazníky,“ uvedl ředitel Zlatko Todorcevski, šéf společnosti.

Austrálie je jedním z největších světových vývozců uhlí a zkapalněného zemního plynu (LNG). Krize ukázala, že je potřeba zajistit větší dodávky plynu pro domácí trh, informovala agentura Reuters. Ceny plynu se od roku 2014, kdy Austrálie začala vyvážet LNG z východního pobřeží, více než ztrojnásobily.

V západní Austrálii, kde je 15 procent plynu vyhrazeno pro místní spotřebu, představují domácí ceny zlomek limitované ceny na východním pobřeží.

„Z mnoha stran se ozývají výzvy, že by se mělo něco udělat. Mnoho lidí poukazuje na kontroly vývozu plynu,“ uvedl ředitel energetické politiky Tennant Reed z organizace zaměstnavatelů Australian Industry Group.

Podle ministryně Madeleine King, která má problematiku na starosti, se ohledně jednotlivých možností řešení již diskutuje.