Projekt by se měl rozjet v červenci příštího roku ve státech Nový Jižní Wales, Jižní Austrálie a částečně i v Queenslandu. Elektřinu zdarma by po dobu několika hodin denně mohly využívat ty australské domácnosti, které mají k dispozici chytré elektroměry, píše portál Der Standard.
Díky chytrým elektroměrům mohou australské domácnosti cíleně plánovat spouštění pračky, myčky i dalších spotřebičů, a to právě na dobu, kdy odběr elektřiny ze sítě bude úplně zdarma.
|
Budoucnost fotovoltaiky v Česku? Boom pokračuje a sdílení elektřiny je výzvou
„Chceme, aby energie ze slunečních paprsků nepřicházela vniveč,“ prohlásil k opatření australský ministr pro energetiku Chris Bowen. Dodal, že během poledne je spotřeba elektřiny v Austrálii tradičně velmi nízká, což naopak se silnou výrobou nejde příliš dohromady.
Fotovoltaika slaví v Austrálii úspěch
Austrálie se dlouhodobě řadí mezi státy, kde je popularita fotovoltaiky velmi vysoká. Na domech se nachází více než 4 miliony solárních panelů. I proto je během dnů často elektřina velmi levná. Díky programu australské vlády by mohlo dojít k tomu, že australské domácnosti začnou spotřebu efektivně plánovat s cílem ušetřit.
Ministr Chris Bowen zároveň dodal, že dohlédne na to, aby distributoři elektřiny ceny uměle nenavyšovali. „Bezplatná energie pomůže peněžence i naší planetě. Čím více domácností se zapojí, tím výraznější úspory nakonec budou,“ doplnil.
|
V USA končí dotace na solární panely. Sektoru to paradoxně pomůže, soudí odborníci
Rozhodnutí vlády přichází podle německého portálu v době, kdy její opozice hlasitě kritizuje vysoké ceny energií. Odborníci říkají, že souvisejí zejména s již vysloužilými uhelnými elektrárnami, které se za posledních několik let nepovedlo výrazně modernizovat.
Ekologičtí aktivisté ale záměr australské vlády kritizují. Podle nich se vláda snaží zejména zakrýt fakt, že země v posledních letech navzdory stále dostupnějším obnovitelným zdrojům pokračuje v silném exportu uhlí a plynu, uzavírá Der Standard.