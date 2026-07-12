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Chcete vzácnou kostru T-rexe? Jedna jde do dražby, cena startuje na 400 milionech

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  16:45
Pozornost mnoha muzeí i soukromých sběratelů přitáhla dražba vzácné kostry Tyrannosaura rexe nalezené před několika lety ve Spojených státech. Aukční síň Sotheby’s ji v úterý nabídne s vyvolávací cenou 19 milionů dolarů, což je v přepočtu asi 400 milionů korun. Podle odborníků se nedá vyloučit, že se podaří pokořit aukční rekord pro dinosaury.

Podle popisu aukční síně je kostra stará zhruba 67 milionů let. Nalezena byla na soukromém pozemku v Jižní Dakotě. Práce na vyzvednutí a dokumentace celé kostry trvaly zhruba pět let.

Kostra, která dostala jméno Gus, je podle odborníků dobře zachovaná a má celkem 61 procent původních kostí. Podle popisu patřila „velmi silnému, dobře stavěnému, dospělému jedinci“. Kosti nesou také znaky různých nemocí a poranění, která mohla vzniknout například v zápasech s dalšími dinosaury.

Aukční síň Sotheby’s představila letní sezonu dražeb. Největší pozornost upoutala kostra Tyrannosaura rexe přezdívaného Gus Rex s odhadní hodnotou 20 až 30 milionů dolarů. (2. července 2026)
Aukční síň Sotheby’s představila letní sezonu dražeb. Největší pozornost upoutala kostra Tyrannosaura rexe přezdívaného Gus Rex s odhadní hodnotou 20 až 30 milionů dolarů. (2. července 2026)
Aukční síň Sotheby’s představila letní sezonu dražeb. Největší pozornost upoutala kostra Tyrannosaura rexe přezdívaného Gus Rex s odhadní hodnotou 20 až 30 milionů dolarů. (2. července 2026)
Aukční síň Sotheby’s představila letní sezonu dražeb. Největší pozornost upoutala kostra Tyrannosaura rexe přezdívaného Gus Rex s odhadní hodnotou 20 až 30 milionů dolarů. (2. července 2026)
6 fotografií

Podle stanice BBC se v poslední dobře o prodeje koster dinosaurů zajímají také bohatí soukromí sběratelé. Pro mnohá muzea může být naopak vyvolávací cena 19 milionů dolarů příliš vysoká.

To ale podle BBC vyvolává dotazy ohledně dostupnosti těchto fosilií k vědeckému bádání, pokud skončí v soukromých sbírkách. Stanice připomíná, že vědecké časopisy obvykle nepřijímají studie týkající se artefaktů v soukromých sbírkách, protože nejsou přístupné vědcům k novému bádání.

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Rekord nejdražšího dinosaura prodaného v dražbě drží v současnosti stegosaurus Apex. Kostru koupil v roce 2024 neznámý sběratel za 44,6 milionu dolarů (asi 950 milionů Kč). To bylo téměř jedenáctkrát více než počáteční cena.

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