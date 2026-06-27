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Aukci předmětů z Titaniku chce zmařit americký úřad. Patří podle něj do muzea

Jan Dvořák
  17:00
Expozice na výstavišti se může pyšnit i některými originálními kousky...

Expozice na výstavišti se může pyšnit i některými originálními kousky vyzvednutými přímo z potopené lodi. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

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39 fotografií
Společnost RMS Titanic, která vlastní výhradní práva na vyzdvihování artefaktů ze slavného vraku ležícího v hlubinách severního Atlantiku, chce nalezené věci poprvé prodat prostřednictvím aukce. A to navzdory dřívějším dohodám, podle nichž měly být vystavovány pouze v muzeích a na putovních výstavách. Plán na dražbu více než 100 artefaktů z nejslavnějšího parníku světa však naráží na odpor amerického vládního úřadu.

Společnost RMS Titanic se sídlem v Georgii navrhla artefakty vydražit a vystavit je v rámci světového turné ve čtyřech městech, ačkoli tato místa nebyla veřejně oznámena, informuje AP. Soudní dokumenty podané v USA zmiňují plán společnosti prodat více než 100 artefaktů vyzdvižených z trosek lodi. Mezi nimi je například bronzový cherubín, náhrdelník ze zlatých nugetů, přívěsek ve tvaru srdce, peníze, kuchyňské nádobí anebo dekorací.

Nad místem vraku ovšem vykonává dohled Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA), který zastupuje zájmy USA. Podle dokumentů, jejichž odtajnění nařídil soudce na začátku tohoto měsíce, úřad tvrdí, že takový prodej by porušil právní závazky společnosti RMS Titanic vůči místu nálezu.

Vláda při argumentaci, proč by aukce měla být zakázána, uvedla, že společnost nepožádala soud o schválení aukce, domnívá se, že takové schválení není potřeba, a tvrdí, že v prodeji artefaktů jí nic nebrání. Zástupci společnosti RMS Titanic na žádost o komentář podle zahraničních médií nereagovali. Její právníci již dříve v podání u federálního soudu uvedli, že navrhované podmínky aukce by neporušovaly stávající soudní příkazy a dohody týkající se artefaktů.

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Od roku 1987 se při záchranných operacích podařilo vyzvednout tisíce předmětů, dokonce i kusy trupu lodi. Společnost RMS Titanic na nich vydělává jejich vystavováním.

V průběhu desetiletí se společnost pokoušela artefakty prodávat, aby financovala budoucí průzkumy a také proto, že čelila finančním potížím. Proti těmto snahám se však důrazně postavily americké soudy, organizace zabývající se ochranou památek i příbuzní obětí. Některé z vyzvednutých předmětů patřily cestujícím na palubě lodi.

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Předměty, které si zachránili přeživší nebo které z vody vylovili záchranáři, však lze prodávat a často za ně lze získat vysoké částky. Například záchranná vesta, kterou měl na sobě jeden z cestujících, se v dubnu prodala za částku vyšší než 900 tisíc dolarů, zlaté kapesní hodinky, které dostal kapitán lodi, jenž zachránil přeživší, se v roce 2024 prodaly za téměř 2 miliony dolarů.

Organizátoři aukce tvrdí, že nekonečná fascinace Titanikem, který se potopil v roce 1912 po srážce s ledovcem během své první plavby z Evropy do New Yorku, spolu s vzácností artefaktů, vede k vysoké poptávce a výjimečným cenám artefaktů, uzavírá agentura.

Patří artefakty z Titaniku podle vás do aukce?

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