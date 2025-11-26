Obraz s názvem „Dítě s hračkami – Gabrielle a syn umělce Jean“ namaloval Renoir kolem roku 1895 a daroval jej své jediné žákyni a blízké přítelkyni Jeanne Baudotové. Od té doby obraz zůstal v její rodině.
Dílo zobrazuje umělcova syna Jeana Renoira a jeho chůvu Gabrielle Renardovou, která byla jednou z oblíbených malířových modelek a pózovala pro téměř 200 jeho obrazů, uvedl prodejce Christophe Joron-Derem z aukční síně Drouot. „Je to mistrovské dílo intimity. Vidíme velmi něžný vztah mezi Jeanem Renoirem a Gabrielle, která umí dítě zaujmout natolik, aby ho Renoir mohl malovat,“ řekl Joron-Derem.
Jean Renoir se narodil v roce 1894 a stal se uznávaným filmovým režisérem. Zemřel v roce 1979.
Prodejní cena byla skromná ve srovnání s rekordní sumou, za jakou byl kdy vydražen impresionistický obraz, píše Reuters. V roce 2023 se prodala jedna ze slavných sérií Clauda Moneta „Kupky sena“ za 110,7 milionu dolarů (2,3 miliardy Kč).
Renoir byl přední postavou impresionistického hnutí na konci 19. století. Jeho kolébkou byla Paříž a jeho průkopníky francouzští malíři. Impresionismus byl v opozici vůči tehdejšímu akademickému umění. Podle mnohých kunsthistoriků to je poslední výtvarný směr, který zobrazoval viděnou skutečnost.